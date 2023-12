Tham gia lực lượng đổi mới: Microsoft mời cộng đồng nhà phát triển tham gia vào Trò chuyện thiết bị đầu cuối nguồn mở

Trong một bước phát triển thú vị, Microsoft đã mở rộng cánh cửa cho cộng đồng nhà phát triển bằng cách biến Terminal Chat thành một dịch vụ nguồn mở. Động thái đột phá này nhằm mục đích hợp nhất khả năng sáng tạo của các nhà phát triển đa năng và trao quyền cho họ đóng góp vào sự phát triển của AI trong ứng dụng đầu cuối. Khuyến khích hợp tác và tư duy tiến bộ, Microsoft mong muốn thiết lập một hệ sinh thái có thể thúc đẩy sự đổi mới, theo bài đăng trên blog chính thức của công ty.

Hiện có thể truy cập được trong Windows Terminal Canary, Terminal Chat là một tính năng thân thiện với người dùng, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với dịch vụ AI. Nó mang đến những gợi ý thông minh cho người dùng như hỗ trợ giải thích các thông báo lỗi hoặc tra cứu lệnh, trong khi vẫn giữ nguyên tính liên tục của phiên cuối của họ.

Tuy nhiên, chức năng của Terminal Chat trong Windows Terminal Canary phụ thuộc vào việc người dùng cung cấp khóa và endpoint Dịch vụ Azure OpenAI mà họ tự sở hữu. Nó hiện thiếu mô hình ngôn ngữ lớn độc quyền của nó. Các nhà phát triển quan tâm đến việc sử dụng Terminal Chat được khuyến khích tra cứu mã trong nhánh tính năng/llm của kho lưu trữ Windows Terminal nằm trên GitHub. Hơn nữa, phiên bản mới nhất của Windows Terminal Canary, đi kèm với Terminal Chat, đã sẵn sàng để tải xuống từ kho GitHub.

Thiết lập Trò chuyện đầu cuối trong Windows Terminal Canary yêu cầu bổ sung thủ endpoint dịch vụ AI và khóa vào cài đặt Trò chuyện đầu cuối. Tính đến thời điểm hiện tại, Dịch vụ Azure OpenAI là dịch vụ duy nhất được Terminal Chat hỗ trợ. Để có được endpoint và khóa của Dịch vụ Azure OpenAI, người dùng phải tạo và triển khai tài nguyên Dịch vụ Azure OpenAI.

