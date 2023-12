Объединение усилий для инноваций: Microsoft приглашает сообщество разработчиков принять участие в чате терминала с открытым исходным кодом

Microsoft открыла двери сообществу разработчиков, сделав Terminal Chat предложением с открытым исходным кодом. Этот новаторский шаг направлен на объединение творческих способностей разносторонних разработчиков и предоставление им возможности внести свой вклад в развитие искусственного интеллекта в терминальных приложениях. Поощряя сотрудничество и дальновидность, Microsoft стремится создать экосистему, которая будет стимулировать инновации, согласно официальному сообщению в блоге компании.

Терминальный чат, доступный в настоящее время в Windows Terminal Canary, представляет собой удобную функцию, которая позволяет пользователям напрямую взаимодействовать со службой AI. Он предлагает пользователям интеллектуальные предложения, такие как помощь в интерпретации сообщений об ошибках или поиске команд, сохраняя при этом непрерывность сеанса терминала.

Однако функциональность чата терминала в Windows Terminal Canary зависит от того, предоставляют ли пользователи свою собственную endpoint и ключ службы Azure OpenAI. В настоящее время у него отсутствует собственная модель большого языка. Разработчикам, заинтересованным в использовании чата терминала, рекомендуется найти код в ветке Feature/LLM репозитория Windows Terminal, расположенного на GitHub. Кроме того, новейшую версию Windows Terminal Canary в сопровождении Terminal Chat можно загрузить из репозитория GitHub.

Для настройки чата терминала в Windows Terminal Canary требуется вручную добавить endpoint службы AI и ключ к настройкам чата терминала. На данный момент служба Azure OpenAI является единственной службой, поддерживаемой Терминальным чатом. Чтобы получить endpoint и ключ службы Azure OpenAI, пользователи должны создать и развернуть ресурс службы Azure OpenAI.

Хотя переход Microsoft's к Terminal Chat с открытым исходным кодом соответствует их стратегии поощрения участия пользователей и сотрудничества сообщества, другие платформы, такие как AppMaster take a similar participatory approach to development. With its robust no-code tools, AppMaster empowers customers to visually create comprehensive, resilient and scalable back-end, web and mobile applications, fostering a concoction of innovation and creativity.