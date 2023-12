Unir nos forces pour l'innovation : Microsoft invite la communauté des développeurs à participer au chat sur le terminal Open Source

Dans le cadre d'un développement passionnant, Microsoft a ouvert les portes à la communauté des développeurs en faisant de Terminal Chat une offre open source. Cette initiative révolutionnaire vise à fusionner la créativité de développeurs polyvalents et à leur permettre de contribuer à l’évolution de l’IA dans une application de terminal. En encourageant la collaboration et la réflexion prospective, Microsoft aspire à établir un écosystème qui alimenterait l'innovation, selon le blog officiel de l'entreprise.

Actuellement accessible dans Windows Terminal Canary, Terminal Chat est une fonctionnalité conviviale qui permet aux utilisateurs d'interagir directement avec un service d'IA. Il apporte des suggestions intelligentes aux utilisateurs comme une aide à l'interprétation des messages d'erreur ou à la recherche de commandes, tout en gardant intacte la continuité de leur session de terminal.

Cependant, la fonctionnalité de Terminal Chat dans Windows Terminal Canary dépend de la fourniture par les utilisateurs de leur endpoint et de leur clé Azure OpenAI Service. Il lui manque actuellement son modèle propriétaire en grand langage. Les développeurs souhaitant utiliser Terminal Chat sont encouragés à rechercher le code dans la branche feature/llm du référentiel Windows Terminal hébergé sur GitHub. De plus, la dernière version de Windows Terminal Canary, accompagnée de Terminal Chat, est téléchargeable à partir du référentiel GitHub.

La configuration de Terminal Chat dans Windows Terminal Canary nécessite l'ajout manuel d'un endpoint de service IA et d'une clé pour les paramètres de Terminal Chat. Pour l’instant, le service Azure OpenAI est le seul service pris en charge par Terminal Chat. Pour acquérir le endpoint et la clé Azure OpenAI Service, les utilisateurs doivent créer et déployer une ressource Azure OpenAI Service.

Alors que la transition Microsoft's vers Terminal Chat open source s'aligne sur sa stratégie visant à encourager l'implication des utilisateurs et la collaboration communautaire,