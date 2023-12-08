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Microsoft, Gelişmiş Yapay Zeka Etkileşimleri için Semantic Kernel .NET SDK'nın Sürüm Adayını Açıkladı

Ara 08, 2023
Microsoft, Gelişmiş Yapay Zeka Etkileşimleri için Semantic Kernel .NET SDK'nın Sürüm Adayını Açıkladı

Microsoft yapay zeka (AI) ve programlama dillerinin kesişiminde ileriye doğru önemli bir adım atarak, açık kaynaklı Semantic Kernel .NET SDK'sının sürüm adayı (RC) sürümünü kullanıma sundu. Bu yenilikçi kit, geliştiricilerin karmaşık dil modellerini C#, Python ve Java gibi yerleşik programlama dilleriyle harmanlamalarına olanak tanır.

5 Aralık'ta Microsoft dikkate değer bir duyuru yaptı ve 7 Aralık'ta Anlamsal Çekirdek üçüncü RC düzeyine ilerledi. Son 1.0.0.0 yapısına yaklaşan bu sürüm, Microsoft daha önce yayımlanan ürününün gelişmiş bir sürümünü sunuyor. Endüstri standartlarına uygun olarak arayüzde çok sayıda süreç basitleştirildi. Bu, sektör içinde daha fazla uyum sağlamak için çok sayıda arayüzün ve sınıfın uygun şekilde yeniden adlandırılmasını içerir.

Ek olarak Microsoft, OpenAI ile önceden karmaşık, çok adımlı otomatik işlev çağrısı sürecini tamamen otomatik bir mekanizmaya kaydırdı. Bunu yaparak amaç, SDK'yı hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için kullanışlı hale getirmekti. Mevcut .NET uygulamaları kullanılarak özel sınıflar yükseltildi ve böylece platformun kullanılabilirliği artırıldı.

Değerini ve kullanım kolaylığını daha da artıran çekirdek, artık tüm yapay zeka uygulaması için bir 'özellik çantası' rolünü üstleniyor. Bu, birden fazla AI programı, hizmeti, eklentisinin yanı sıra HTTP işleyicileri ve günlük hizmetleri gibi temel öğeleri içeren uygulamanın tüm öğelerinin çekirdeğe eklenebileceği anlamına gelir. Bu gelişmiş sistem, tüm Anlamsal Çekirdek öğelerinin, yapay zeka isteklerini gerçekleştirmek için bu uygulama bileşenlerini kullanmasına olanak tanır.

Bu yenilikçi çekirdek geliştirme, geliştiricilerin daha önce anlamsal işlevler olarak adlandırılan bir istem işlevi için tüm temel öğeler için bir plan olarak tek bir YAML dosyasını kullandığı çekirdeği oluşturmak üzere Semantik Çekirdeğe bağımlılık enjeksiyonuna olanak tanır.

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