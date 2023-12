Microsoft lança Release Candidate do SDK do .NET do Kernel Semântico para Interações de IA Aprimoradas

Em um avanço significativo na interseção de inteligência artificial (IA) e linguagens de programação, Microsoft lançou a versão release candidate (RC) de seu SDK .NET do Kernel Semântico de código aberto. Este kit inovador permite que os desenvolvedores combinem modelos de linguagem complexos com linguagens de programação estabelecidas, incluindo C#, Python e Java.

Em 5 de dezembro, Microsoft fez o anúncio notável e, em 7 de dezembro, o Kernel Semântico progrediu para o terceiro nível RC. Aproximando-se da estrutura final 1.0.0.0, apresenta uma versão avançada do produto lançado anteriormente pela Microsoft. Alinhando-se aos padrões da indústria, vários processos foram simplificados na interface. Isto inclui a renomeação conveniente de inúmeras interfaces e classes para maior congruência dentro do setor.

Além disso, Microsoft mudou o processo anteriormente complexo e de várias etapas de chamada automatizada de funções com OpenAI para um mecanismo completamente automatizado. Ao fazer isso, o objetivo era tornar o SDK adequado para usuários novos e existentes. Usando implementações .NET existentes, as classes customizadas foram atualizadas, melhorando assim a usabilidade da plataforma.

Aumentando ainda mais seu valor e facilidade de uso, o kernel agora assume o papel de um “saco de propriedades” para toda a aplicação de IA. Isso significa que todos os elementos do aplicativo – incorporando vários programas de IA, serviços, plug-ins, bem como itens essenciais, como manipuladores HTTP e serviços de registro – podem ser adicionados ao kernel. Este sistema sofisticado permite que todos os elementos do Kernel Semântico usem esses componentes do aplicativo para realizar solicitações de IA.

Este desenvolvimento inovador do kernel permite a injeção de dependência no Kernel Semântico para criar o kernel onde os desenvolvedores usam um único arquivo YAML como um modelo para todos os elementos essenciais para uma função de prompt - anteriormente chamadas de funções semânticas.

