Microsoft, 향상된 AI 상호 작용을 위한 Semantic Kernel .NET SDK의 릴리스 후보 공개

인공 지능(AI)과 프로그래밍 언어의 교차점에서 중요한 진전을 이루기 위해 Microsoft 오픈 소스 Semantic Kernel .NET SDK의 RC(릴리스 후보) 버전을 출시했습니다. 이 혁신적인 키트를 사용하면 개발자는 복잡한 언어 모델을 C#, Python, Java 등 기존 프로그래밍 언어와 혼합할 수 있습니다.

12월 5일 Microsoft 주목할만한 발표를 했고 12월 7일까지 시맨틱 커널은 세 번째 RC 레벨로 발전했습니다. 최종 1.0.0.0 구조에 가까워지면서 이는 Microsoft 가 이전에 출시한 제품의 고급 버전을 제시합니다. 업계 표준에 맞춰 인터페이스 내에서 수많은 프로세스가 단순화되었습니다. 여기에는 해당 부문 내에서 더 큰 일치성을 위해 수많은 인터페이스와 클래스의 편리한 이름 변경이 포함됩니다.

또한 Microsoft OpenAI 사용한 자동화된 함수 호출의 이전 복잡하고 다단계 프로세스를 완전히 자동화된 메커니즘으로 전환했습니다. 이를 통해 SDK를 신규 사용자와 기존 사용자 모두에게 도움이 되도록 만드는 것이 목표였습니다. 기존 .NET 구현을 사용하여 사용자 정의 클래스가 업그레이드되어 플랫폼의 유용성이 향상되었습니다.

가치와 사용 편의성을 더욱 향상시키면서 커널은 이제 전체 AI 애플리케이션에 대한 '속성 가방' 역할을 맡습니다. 이는 여러 AI 프로그램, 서비스, 플러그인뿐만 아니라 HTTP 핸들러 및 로깅 서비스와 같은 필수 요소를 통합하는 애플리케이션의 모든 요소를 ​​커널에 추가할 수 있음을 의미합니다. 이 정교한 시스템을 통해 모든 Semantic Kernel 요소는 AI 요청을 수행하기 위해 이러한 애플리케이션 구성 요소를 사용할 수 있습니다.

이 혁신적인 커널 개발을 통해 Semantic Kernel에 종속성을 주입하여 개발자가 단일 YAML 파일을 프롬프트 기능(이전에는 의미 기능이라고 함)의 모든 필수 요소에 대한 청사진으로 사용하는 커널을 생성할 수 있습니다.

