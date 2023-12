Microsoft представляет версию-кандидат Semantic Kernel .NET SDK для расширенного взаимодействия с искусственным интеллектом

Сделав значительный шаг вперед на стыке искусственного интеллекта (ИИ) и языков программирования, Microsoft выпустила версию-кандидат (RC) своего Semantic Kernel .NET SDK с открытым исходным кодом. Этот инновационный комплект позволяет разработчикам сочетать сложные языковые модели с признанными языками программирования, включая C#, Python и Java.

5 декабря Microsoft сделала примечательное заявление, и к 7 декабря семантическое ядро ​​перешло на третий уровень RC. Это приближается к окончательной структуре 1.0.0.0 и представляет собой расширенную версию ранее выпущенного продукта Microsoft. В соответствии с отраслевыми стандартами в интерфейсе были упрощены многочисленные процессы. Это включает в себя удобное переименование многочисленных интерфейсов и классов для большей согласованности внутри сектора.

Кроме того, Microsoft перевела ранее сложный многоэтапный процесс автоматического вызова функций с помощью OpenAI на полностью автоматизированный механизм. При этом целью было сделать SDK удобным как для новых, так и для существующих пользователей. Пользовательские классы были обновлены с использованием существующих реализаций .NET, что повысило удобство использования платформы.

Еще больше повышая свою ценность и простоту использования, ядро ​​теперь берет на себя роль «мешка с имуществом» для всего приложения ИИ. Это означает, что все элементы приложения, включая несколько программ искусственного интеллекта, сервисов, плагинов, а также такие важные элементы, как обработчики HTTP и службы журналирования, могут быть добавлены в ядро. Эта сложная система позволяет всем элементам семантического ядра использовать эти компоненты приложения для выполнения запросов ИИ.

Эта инновационная разработка ядра позволяет внедрять зависимости в семантическое ядро ​​для создания ядра, в котором разработчики используют один файл YAML в качестве образца для всего необходимого для функции подсказки, ранее называемой семантическими функциями.

