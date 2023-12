Microsoft Meluncurkan Kandidat Rilis SDK .NET Kernel Semantik untuk Interaksi AI yang Ditingkatkan

Sebagai langkah maju yang signifikan dalam persilangan antara kecerdasan buatan (AI) dan bahasa pemrograman, Microsoft telah meluncurkan versi kandidat rilis (RC) dari Kernel Semantik .NET SDK sumber terbuka. Kit inovatif ini memberdayakan pengembang untuk memadukan model bahasa yang kompleks dengan bahasa pemrograman yang sudah ada termasuk C#, Python, dan Java.

Pada tanggal 5 Desember, Microsoft membuat pengumuman penting dan pada tanggal 7 Desember, Kernel Semantik telah berkembang ke level RC ketiga. Mendekati struktur final 1.0.0.0, ini menghadirkan versi lanjutan dari produk Microsoft yang dirilis sebelumnya. Selaras dengan standar industri, banyak proses telah disederhanakan dalam antarmuka. Hal ini mencakup penggantian nama berbagai antarmuka dan kelas agar lebih selaras dalam sektor ini.

Selain itu, Microsoft telah mengubah proses pemanggilan fungsi otomatis multi-langkah yang sebelumnya rumit dengan OpenAI menjadi mekanisme yang sepenuhnya otomatis. Dengan melakukan hal ini, tujuannya adalah membuat SDK kondusif bagi pengguna baru dan lama. Dengan menggunakan implementasi .NET yang ada, kelas khusus telah ditingkatkan, sehingga meningkatkan kegunaan platform.

Semakin meningkatkan nilai dan kemudahan penggunaannya, kernel kini berperan sebagai 'kantong properti' untuk keseluruhan aplikasi AI. Ini berarti bahwa semua elemen aplikasi – menggabungkan beberapa program AI, layanan, plugin, serta hal-hal penting seperti penangan HTTP dan layanan logging – dapat ditambahkan ke kernel. Sistem canggih ini memungkinkan semua elemen Kernel Semantik menggunakan komponen aplikasi ini untuk melakukan permintaan AI.

Pengembangan kernel yang inovatif ini memungkinkan injeksi ketergantungan ke Kernel Semantik untuk membuat kernel di mana pengembang menggunakan satu file YAML sebagai cetak biru untuk semua hal penting untuk fungsi prompt - yang sebelumnya disebut sebagai fungsi semantik.

