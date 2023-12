Microsoft เปิดตัว Candidate ของ Semantic Kernel .NET SDK เพื่อการโต้ตอบ AI ที่ได้รับการปรับปรุง

ในก้าวสำคัญในการข้ามระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และภาษาการเขียนโปรแกรม Microsoft ได้เปิดตัว Semantic Kernel .NET SDK แบบโอเพนซอร์สเวอร์ชันรีลีส (RC) ชุดนวัตกรรมนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถผสมผสานโมเดลภาษาที่ซับซ้อนเข้ากับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับ เช่น C#, Python และ Java

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม Microsoft ได้ประกาศอย่างน่าทึ่ง และภายในวันที่ 7 ธันวาคม Semantic Kernel ได้พัฒนาไปสู่ระดับ RC ที่สาม ใกล้จะถึงโครงสร้าง 1.0.0.0 สุดท้ายแล้ว นี่เป็นการนำเสนอเวอร์ชันขั้นสูงของผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ของ Microsoft เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม กระบวนการต่างๆ มากมายได้ถูกทำให้ง่ายขึ้นภายในอินเทอร์เฟซ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนชื่ออินเทอร์เฟซและคลาสจำนวนมากที่สะดวกสบายเพื่อความสอดคล้องกันมากขึ้นภายในเซกเตอร์

นอกจากนี้ Microsoft ยังได้เปลี่ยนกระบวนการเรียกใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนก่อนหน้านี้ด้วย OpenAI ให้เป็นกลไกอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ การทำเช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ SDK เอื้อต่อทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบัน ด้วยการใช้การใช้งาน .NET ที่มีอยู่ คลาสแบบกำหนดเองจึงได้รับการอัปเกรด ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการใช้งานของแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ เคอร์เนลยังเพิ่มมูลค่าและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น โดยขณะนี้เคอร์เนลจะทำหน้าที่เป็น 'ถุงทรัพย์สิน' สำหรับแอปพลิเคชัน AI ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบทั้งหมดของแอปพลิเคชันที่รวมโปรแกรม AI บริการ ปลั๊กอิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ตัวจัดการ HTTP และบริการบันทึกต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถเพิ่มลงในเคอร์เนลได้ ระบบที่ซับซ้อนนี้ช่วยให้องค์ประกอบ Semantic Kernel ทั้งหมดใช้ส่วนประกอบของแอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามคำขอ AI

การพัฒนาเคอร์เนลเชิงนวัตกรรมนี้ช่วยให้สามารถแทรกการพึ่งพาลงใน Semantic Kernel เพื่อสร้างเคอร์เนลที่นักพัฒนาใช้ไฟล์ YAML ไฟล์เดียวเป็นพิมพ์เขียวสำหรับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันพร้อมต์ ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าฟังก์ชันความหมาย

