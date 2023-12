Microsoft onthult releasekandidaat van Semantic Kernel .NET SDK voor verbeterde AI-interacties

In een belangrijke stap voorwaarts op het snijvlak van kunstmatige intelligentie (AI) en programmeertalen heeft Microsoft de release candidate (RC)-versie van zijn open-source Semantic Kernel .NET SDK uitgerold. Met deze innovatieve kit kunnen ontwikkelaars complexe taalmodellen combineren met gevestigde programmeertalen, waaronder C#, Python en Java.

Op 5 december deed Microsoft de opmerkelijke aankondiging en op 7 december was de Semantische Kernel doorgegaan naar het derde RC-niveau. Dit komt dicht bij de uiteindelijke 1.0.0.0-structuur en presenteert een geavanceerde versie van het eerder uitgebrachte product van Microsoft. In overeenstemming met de industriestandaarden zijn binnen de interface talloze processen vereenvoudigd. Dit omvat het handig hernoemen van talrijke interfaces en klassen voor meer congruentie binnen de sector.

Bovendien heeft Microsoft het voorheen complexe, uit meerdere stappen bestaande proces van geautomatiseerde functieaanroepen met OpenAI verschoven naar een volledig geautomatiseerd mechanisme. Door dit te doen, was het doel om de SDK geschikt te maken voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers. Met behulp van bestaande .NET-implementaties zijn de aangepaste klassen geüpgraded, waardoor de bruikbaarheid van het platform is verbeterd.

De kernel vergroot de waarde en het gebruiksgemak nog verder en vervult nu de rol van ‘property bag’ voor de gehele AI-toepassing. Dit betekent dat alle elementen van de applicatie - inclusief meerdere AI-programma's, services, plug-ins en essentiële zaken zoals HTTP-handlers en logservices - aan de kernel kunnen worden toegevoegd. Met dit geavanceerde systeem kunnen alle Semantic Kernel-elementen deze applicatiecomponenten gebruiken voor het uitvoeren van AI-verzoeken.

Deze innovatieve kernelontwikkeling maakt afhankelijkheidsinjectie in Semantic Kernel mogelijk om de kernel te creëren waarin ontwikkelaars een enkel YAML-bestand gebruiken als blauwdruk voor alle essentiële zaken voor een promptfunctie - voorheen semantische functies genoemd.

