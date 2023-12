Microsoft presenta la release candidate dell'SDK .NET del kernel semantico per interazioni IA migliorate

Con un significativo passo avanti nell'intersezione tra intelligenza artificiale (AI) e linguaggi di programmazione, Microsoft ha lanciato la versione release candidate (RC) del suo Semantic Kernel .NET SDK open source. Questo kit innovativo consente agli sviluppatori di fondere modelli linguistici complessi con linguaggi di programmazione consolidati tra cui C#, Python e Java.

Il 5 dicembre Microsoft fece l'importante annuncio e il 7 dicembre il kernel semantico era avanzato al terzo livello RC. Avvicinandosi alla struttura finale 1.0.0.0, questa presenta una versione avanzata del prodotto Microsoft precedentemente rilasciato. Allineandosi agli standard del settore, numerosi processi sono stati semplificati all'interno dell'interfaccia. Ciò include una comoda ridenominazione di numerose interfacce e classi per una maggiore congruenza all'interno del settore.

Inoltre, Microsoft ha spostato il processo in più fasi, precedentemente complesso, di chiamata automatizzata di funzioni con OpenAI in un meccanismo completamente automatizzato. In tal modo, l'obiettivo era rendere l'SDK favorevole sia agli utenti nuovi che a quelli esistenti. Utilizzando le implementazioni .NET esistenti, le classi personalizzate sono state aggiornate, migliorando così l'usabilità della piattaforma.

Migliorando ulteriormente il suo valore e la sua facilità d'uso, il kernel ora assume il ruolo di un "property bag" per l'intera applicazione AI. Ciò significa che tutti gli elementi dell'applicazione, che incorporano più programmi AI, servizi, plug-in, nonché elementi essenziali come gestori HTTP e servizi di registrazione, possono essere aggiunti al kernel. Questo sofisticato sistema consente a tutti gli elementi del kernel semantico di utilizzare questi componenti dell'applicazione per eseguire richieste AI.

Questo innovativo sviluppo del kernel consente l'inserimento di dipendenze nel Semantic Kernel per creare il kernel in cui gli sviluppatori utilizzano un singolo file YAML come modello per tutti gli elementi essenziali per una funzione prompt, precedentemente denominate funzioni semantiche.

Piattaforme come AppMaster offer parallel strengths in simplifying the creation of web and mobile apps as Microsoft does for AI systems. Utilized by 60,000 users and repeatedly recognized as a top-rated no-code platform, AppMaster empowers users to collaborate, design, and deploy backend, mobile, and web applications - all from a single locale.