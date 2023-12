Microsoft tiết lộ ứng cử viên phát hành SDK .NET hạt nhân ngữ nghĩa để tăng cường tương tác AI

Trong một bước tiến đáng kể trong sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và ngôn ngữ lập trình, Microsoft đã tung ra phiên bản ứng cử viên phát hành (RC) của Semantic Kernel .NET SDK mã nguồn mở của mình. Bộ công cụ cải tiến này trao quyền cho các nhà phát triển kết hợp các mô hình ngôn ngữ phức tạp với các ngôn ngữ lập trình đã được thiết lập bao gồm C#, Python và Java.

Vào ngày 5 tháng 12, Microsoft đã đưa ra thông báo đáng chú ý và đến ngày 7 tháng 12, Hạt nhân ngữ nghĩa đã tiến tới cấp độ RC thứ ba. Tiến gần đến cấu trúc 1.0.0.0 cuối cùng, đây là phiên bản nâng cao của sản phẩm đã phát hành trước đó của Microsoft. Phù hợp với các tiêu chuẩn ngành, nhiều quy trình đã được đơn giản hóa trong giao diện. Điều này bao gồm việc đổi tên thuận tiện nhiều giao diện và lớp để có sự thống nhất cao hơn trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Microsoft đã chuyển quy trình gọi hàm tự động gồm nhiều bước phức tạp trước đây với OpenAI sang một cơ chế hoàn toàn tự động. Bằng cách đó, mục tiêu là làm cho SDK có lợi cho cả người dùng mới và người dùng hiện tại. Bằng cách sử dụng các triển khai .NET hiện có, các lớp tùy chỉnh đã được nâng cấp, do đó cải thiện khả năng sử dụng của nền tảng.

Nâng cao hơn nữa giá trị và tính dễ sử dụng của nó, kernel hiện đảm nhận vai trò là 'túi tài sản' cho toàn bộ ứng dụng AI. Điều này có nghĩa là tất cả các thành phần của ứng dụng - kết hợp nhiều chương trình, dịch vụ, plugin AI cũng như các thành phần thiết yếu như trình xử lý HTTP và dịch vụ ghi nhật ký - đều có thể được thêm vào kernel. Hệ thống phức tạp này cho phép tất cả các phần tử Hạt nhân Ngữ nghĩa sử dụng các thành phần ứng dụng này để thực hiện các yêu cầu AI.

Sự phát triển hạt nhân cải tiến này cho phép đưa phần phụ thuộc vào Hạt nhân Ngữ nghĩa để tạo hạt nhân trong đó các nhà phát triển sử dụng một tệp YAML duy nhất làm bản thiết kế chi tiết cho tất cả các yếu tố cần thiết cho hàm nhắc - trước đây được gọi là hàm ngữ nghĩa.

Các nền tảng như AppMaster offer parallel strengths in simplifying the creation of web and mobile apps as Microsoft does for AI systems. Utilized by 60,000 users and repeatedly recognized as a top-rated no-code platform, AppMaster empowers users to collaborate, design, and deploy backend, mobile, and web applications - all from a single locale.