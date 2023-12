Microsoft presenta la versión candidata del SDK .NET de kernel semántico para interacciones mejoradas con IA

En un importante paso adelante en la intersección de la inteligencia artificial (IA) y los lenguajes de programación, Microsoft ha lanzado la versión candidata a lanzamiento (RC) de su Semantic Kernel .NET SDK de código abierto. Este innovador kit permite a los desarrolladores combinar modelos de lenguajes complejos con lenguajes de programación establecidos, incluidos C#, Python y Java.

El 5 de diciembre, Microsoft hizo el notable anuncio y para el 7 de diciembre, el Kernel Semántico había progresado al tercer nivel RC. Acercándose a la estructura final 1.0.0.0, esto presenta una versión avanzada del producto lanzado anteriormente por Microsoft. Alineándose con los estándares de la industria, se han simplificado numerosos procesos dentro de la interfaz. Esto incluye un cambio conveniente de nombre de numerosas interfaces y clases para una mayor congruencia dentro del sector.

Además, Microsoft ha trasladado el proceso previamente complejo y de varios pasos de llamada de función automatizada con OpenAI a un mecanismo completamente automatizado. Al hacerlo, el objetivo era hacer que el SDK fuera propicio tanto para los usuarios nuevos como para los existentes. Utilizando implementaciones .NET existentes, se han actualizado las clases personalizadas, mejorando así la usabilidad de la plataforma.

Para mejorar aún más su valor y facilidad de uso, el kernel ahora asume el papel de una "bolsa de propiedades" para toda la aplicación de IA. Esto significa que todos los elementos de la aplicación (que incorporan múltiples programas, servicios y complementos de IA, así como elementos esenciales como controladores HTTP y servicios de registro) se pueden agregar al kernel. Este sofisticado sistema permite que todos los elementos del Kernel Semántico utilicen estos componentes de la aplicación para realizar solicitudes de IA.

Este innovador desarrollo del kernel permite la inyección de dependencias en Semantic Kernel para crear el kernel donde los desarrolladores usan un único archivo YAML como modelo para todos los elementos esenciales de una función de solicitud, anteriormente denominadas funciones semánticas.

