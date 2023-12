মাইক্রোসফ্ট বর্ধিত এআই ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য শব্দার্থিক কার্নেল .NET SDK-এর রিলিজ প্রার্থী প্রকাশ করেছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং প্রোগ্রামিং ভাষার সংযোগস্থলে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, Microsoft তার ওপেন-সোর্স সেমান্টিক কার্নেল .NET SDK-এর রিলিজ প্রার্থী (RC) সংস্করণ চালু করেছে। এই উদ্ভাবনী কিটটি বিকাশকারীদেরকে C#, পাইথন এবং জাভা সহ প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রামিং ভাষার সাথে জটিল ভাষার মডেলগুলিকে মিশ্রিত করার ক্ষমতা দেয়।

5 ডিসেম্বর, Microsoft উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছিল এবং 7 ডিসেম্বরের মধ্যে, শব্দার্থিক কার্নেল তৃতীয় RC স্তরে অগ্রসর হয়েছিল। চূড়ান্ত 1.0.0.0 কাঠামোর কাছাকাছি শিরোনাম, এটি Microsoft এর পূর্বে প্রকাশিত পণ্যের একটি উন্নত সংস্করণ উপস্থাপন করে। ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সারিবদ্ধভাবে, ইন্টারফেসের মধ্যে অসংখ্য প্রক্রিয়া সরলীকৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেক্টরের মধ্যে বৃহত্তর সামঞ্জস্যের জন্য অসংখ্য ইন্টারফেস এবং ক্লাসের সুবিধাজনক নামকরণ।

অতিরিক্তভাবে, Microsoft OpenAI এর সাথে স্বয়ংক্রিয় ফাংশন কলিংয়ের পূর্বের জটিল, বহু-পদক্ষেপ প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত করেছে। এটি করার মাধ্যমে, লক্ষ্য ছিল SDK-কে নতুন এবং বিদ্যমান উভয় ব্যবহারকারীদের জন্য উপযোগী করে তোলা। বিদ্যমান .NET বাস্তবায়ন ব্যবহার করে, কাস্টম ক্লাস আপগ্রেড করা হয়েছে, এইভাবে প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারযোগ্যতা উন্নত করা হয়েছে।

এর মান এবং ব্যবহারের সহজলভ্যতা আরও বৃদ্ধি করে, কার্নেল এখন সমগ্র AI অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি 'প্রপার্টি ব্যাগ'-এর ভূমিকা গ্রহণ করে। এর মানে হল যে অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত উপাদান - একাধিক AI প্রোগ্রাম, পরিষেবা, প্লাগইন, সেইসাথে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যেমন HTTP হ্যান্ডলার এবং লগিং পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে - কার্নেলে যোগ করা যেতে পারে। এই অত্যাধুনিক সিস্টেমটি সমস্ত শব্দার্থিক কার্নেল উপাদানগুলিকে এআই অনুরোধগুলি সম্পাদন করার জন্য এই অ্যাপ্লিকেশন উপাদানগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

এই উদ্ভাবনী কার্নেল বিকাশটি কার্নেল তৈরি করতে শব্দার্থিক কার্নেলে নির্ভরতা ইনজেকশনের অনুমতি দেয় যেখানে বিকাশকারীরা একটি প্রম্পট ফাংশনের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির জন্য একটি একক YAML ফাইল একটি ব্লুপ্রিন্ট হিসাবে ব্যবহার করে - পূর্বে শব্দার্থিক ফাংশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

