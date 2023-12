Microsoft 推出用于增强 AI 交互的语义内核 .NET SDK 候选版本

Microsoft推出了开源语义内核 .NET SDK 的候选版本 (RC),这是人工智能 (AI) 和编程语言交叉领域向前迈出的重要一步。该创新套件使开发人员能够将复杂的语言模型与成熟的编程语言(包括 C#、Python 和 Java)相结合。

12 月 5 日, Microsoft发布了这一引人注目的公告,到 12 月 7 日,语义内核已进展到第三个 RC 级别。接近最终的 1.0.0.0 结构,这是Microsoft先前发布的产品的高级版本。与行业标准保持一致,界面内简化了许多流程。这包括方便地重命名众多接口和类,以实现该领域内的更大一致性。

此外, Microsoft还将之前使用OpenAI进行的复杂、多步骤的自动化函数调用过程转变为完全自动化的机制。这样做的目的是使 SDK 对新用户和现有用户都有好处。使用现有的.NET实现,自定义类已经升级,从而提高了平台的可用性。

为了进一步增强其价值和易用性,内核现在承担了整个人工智能应用程序“财产包”的角色。这意味着应用程序的所有元素(包含多个 AI 程序、服务、插件以及 HTTP 处理程序和日志服务等要素)都可以添加到内核中。这个复杂的系统允许所有语义内核元素使用这些应用程序组件来执行人工智能请求。

这种创新的内核开发允许将依赖项注入语义内核来创建内核,开发人员在其中使用单个 YAML 文件作为提示功能(以前称为语义功能)的所有要素的蓝图。

