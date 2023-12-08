🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Microsoft 推出用于增强 AI 交互的语义内核 .NET SDK 候选版本

Dec 08, 2023
Microsoft 推出用于增强 AI 交互的语义内核 .NET SDK 候选版本

Microsoft推出了开源语义内核 .NET SDK 的候选版本 (RC)，这是人工智能 (AI) 和编程语言交叉领域向前迈出的重要一步。该创新套件使开发人员能够将复杂的语言模型与成熟的编程语言（包括 C#、Python 和 Java）相结合。

12 月 5 日， Microsoft发布了这一引人注目的公告，到 12 月 7 日，语义内核已进展到第三个 RC 级别。接近最终的 1.0.0.0 结构，这是Microsoft先前发布的产品的高级版本。与行业标准保持一致，界面内简化了许多流程。这包括方便地重命名众多接口和类，以实现该领域内的更大一致性。

此外， Microsoft还将之前使用OpenAI进行的复杂、多步骤的自动化函数调用过程转变为完全自动化的机制。这样做的目的是使 SDK 对新用户和现有用户都有好处。使用现有的.NET实现，自定义类已经升级，从而提高了平台的可用性。

为了进一步增强其价值和易用性，内核现在承担了整个人工智能应用程序“财产包”的角色。这意味着应用程序的所有元素（包含多个 AI 程序、服务、插件以及 HTTP 处理程序和日志服务等要素）都可以添加到内核中。这个复杂的系统允许所有语义内核元素使用这些应用程序组件来执行人工智能请求。

这种创新的内核开发允许将依赖项注入语义内核来创建内核，开发人员在其中使用单个 YAML 文件作为提示功能（以前称为语义功能）的所有要素的蓝图。

AppMaster offer parallel strengths in simplifying the creation of web and mobile apps as Microsoft does for AI systems. Utilized by 60,000 users and repeatedly recognized as a top-rated no-code platform, AppMaster empowers users to collaborate, design, and deploy backend, mobile, and web applications - all from a single locale.

相关帖子

随着 Chrome 跟踪保护技术测试的推进，Google 计划逐步淘汰第三方 Cookie
date Dec 15, 2023
随着 Chrome 跟踪保护技术测试的推进，Google 计划逐步淘汰第三方 Cookie
Google 正在通过测试跟踪保护来推进其隐私沙盒计划，这是一项限制跨站点跟踪的新颖功能。
Web App Development
Distribution 开创了优化 AI 测试和管理的平台
date Dec 15, 2023
Distribution 开创了优化 AI 测试和管理的平台
前人工智能培训平台 SigOpt 联合创始人 Scott Clark 创办了一家名为 Distributional 的初创公司。
AI Software Entrepreneurship
移动应用程序发布延迟导致收入大幅损失：Kobiton 报告
date Dec 15, 2023
移动应用程序发布延迟导致收入大幅损失：Kobiton 报告
Kobiton 最近的调查表明，75% 的企业由于移动应用更新延迟而遭受了至少 100,000 美元的收入损失。
Automation Mobile App Entrepreneurship
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实