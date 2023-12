Microsoft dévoile la version candidate du SDK .NET du noyau sémantique pour des interactions améliorées avec l'IA

Dans une avancée significative à l'intersection de l'intelligence artificielle (IA) et des langages de programmation, Microsoft a déployé la version release candidate (RC) de son SDK open source Semantic Kernel .NET. Ce kit innovant permet aux développeurs de mélanger des modèles de langage complexes avec des langages de programmation établis, notamment C#, Python et Java.

Le 5 décembre, Microsoft a fait une annonce notable et le 7 décembre, le noyau sémantique avait progressé jusqu'au troisième niveau RC. Se rapprochant de la structure finale 1.0.0.0, celle-ci présente une version avancée du produit Microsoft précédemment publié. Conformément aux normes de l'industrie, de nombreux processus ont été simplifiés au sein de l'interface. Cela inclut le renommage pratique de nombreuses interfaces et classes pour une plus grande congruence au sein du secteur.

De plus, Microsoft a déplacé le processus auparavant complexe et en plusieurs étapes d'appel de fonctions automatisé avec OpenAI vers un mécanisme entièrement automatisé. Ce faisant, l’objectif était de rendre le SDK accessible aux utilisateurs nouveaux et existants. À l'aide des implémentations .NET existantes, les classes personnalisées ont été mises à niveau, améliorant ainsi la convivialité de la plateforme.

Renforçant encore sa valeur et sa facilité d'utilisation, le noyau joue désormais le rôle de « sac de propriétés » pour l'ensemble de l'application d'IA. Cela signifie que tous les éléments de l'application - intégrant plusieurs programmes, services, plugins d'IA, ainsi que des éléments essentiels tels que des gestionnaires HTTP et des services de journalisation - peuvent être ajoutés au noyau. Ce système sophistiqué permet à tous les éléments du noyau sémantique d'utiliser ces composants d'application pour exécuter des requêtes d'IA.

Ce développement de noyau innovant permet l'injection de dépendances dans le noyau sémantique pour créer le noyau dans lequel les développeurs utilisent un seul fichier YAML comme modèle pour tous les éléments essentiels d'une fonction d'invite - précédemment appelées fonctions sémantiques.

