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تكشف Microsoft عن الإصدار المرشح لـ Semantic Kernel .NET SDK لتفاعلات الذكاء الاصطناعي المحسنة

Dec 08, 2023
تكشف Microsoft عن الإصدار المرشح لـ Semantic Kernel .NET SDK لتفاعلات الذكاء الاصطناعي المحسنة

في خطوة هامة إلى الأمام في تقاطع الذكاء الاصطناعي (AI) ولغات البرمجة، طرحت Microsoft الإصدار المرشح (RC) من Semantic Kernel .NET SDK مفتوح المصدر. تعمل هذه المجموعة المبتكرة على تمكين المطورين من مزج نماذج اللغة المعقدة مع لغات البرمجة المعتمدة بما في ذلك C# وPython وJava.

في 5 ديسمبر، أصدرت Microsoft إعلانًا ملحوظًا وبحلول 7 ديسمبر، تقدمت النواة الدلالية إلى مستوى RC الثالث. مع اقترابنا من البنية النهائية 1.0.0.0، يقدم هذا إصدارًا متقدمًا من منتج Microsoft الذي تم إصداره مسبقًا. تماشيًا مع معايير الصناعة، تم تبسيط العديد من العمليات داخل الواجهة. يتضمن ذلك إعادة تسمية ملائمة للعديد من الواجهات والفئات لتحقيق قدر أكبر من التطابق داخل القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Microsoft بتحويل العملية المعقدة سابقًا والمتعددة الخطوات لاستدعاء الوظائف المؤتمتة باستخدام OpenAI إلى آلية مؤتمتة بالكامل. ومن خلال القيام بذلك، كان الهدف هو جعل SDK ملائمًا للمستخدمين الجدد والحاليين. باستخدام تطبيقات .NET الموجودة، تمت ترقية الفئات المخصصة، وبالتالي تحسين سهولة استخدام النظام الأساسي.

ولزيادة تعزيز قيمتها وسهولة استخدامها، تتولى النواة الآن دور "حقيبة الممتلكات" لتطبيق الذكاء الاصطناعي بأكمله. وهذا يعني أنه يمكن إضافة جميع عناصر التطبيق - التي تتضمن العديد من برامج الذكاء الاصطناعي والخدمات والمكونات الإضافية، بالإضافة إلى الأساسيات مثل معالجات HTTP وخدمات التسجيل - إلى النواة. يسمح هذا النظام المتطور لجميع عناصر Semantic Kernel باستخدام مكونات التطبيق هذه لتنفيذ طلبات الذكاء الاصطناعي.

يسمح تطوير النواة المبتكر هذا بحقن التبعية في Semantic Kernel لإنشاء النواة حيث يستخدم المطورون ملف YAML واحد كمخطط لجميع الأساسيات لوظيفة سريعة - يشار إليها سابقًا بالوظائف الدلالية.

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