माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नत एआई इंटरैक्शन के लिए सिमेंटिक कर्नेल .NET SDK के रिलीज़ कैंडिडेट का अनावरण किया

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रतिच्छेदन में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए, Microsoft ने अपने ओपन-सोर्स सिमेंटिक कर्नेल .NET SDK का रिलीज़ कैंडिडेट (RC) संस्करण लॉन्च किया है। यह नवोन्मेषी किट डेवलपर्स को जटिल भाषा मॉडल को सी#, पायथन और जावा सहित स्थापित प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ मिश्रित करने का अधिकार देती है।

5 दिसंबर को, Microsoft उल्लेखनीय घोषणा की और 7 दिसंबर तक सिमेंटिक कर्नेल तीसरे आरसी स्तर पर पहुंच गया था। अंतिम 1.0.0.0 संरचना के करीब पहुंचते हुए, यह Microsoft के पहले जारी किए गए उत्पाद का एक उन्नत संस्करण प्रस्तुत करता है। उद्योग मानकों के अनुरूप, इंटरफ़ेस के भीतर कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसमें क्षेत्र के भीतर अधिक एकरूपता के लिए कई इंटरफेस और कक्षाओं का सुविधाजनक नाम बदलना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, Microsoft OpenAI के साथ स्वचालित फ़ंक्शन कॉलिंग की पहले की जटिल, बहु-चरणीय प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित तंत्र में स्थानांतरित कर दिया है। ऐसा करके, लक्ष्य एसडीके को नए और मौजूदा दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल बनाना था। मौजूदा .NET कार्यान्वयन का उपयोग करके, कस्टम कक्षाओं को अपग्रेड किया गया है, जिससे प्लेटफ़ॉर्म की उपयोगिता में सुधार हुआ है।

इसके मूल्य और उपयोग में आसानी को और बढ़ाते हुए, कर्नेल अब संपूर्ण एआई एप्लिकेशन के लिए 'प्रॉपर्टी बैग' की भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह है कि एप्लिकेशन के सभी तत्व - जिसमें कई एआई प्रोग्राम, सेवाएं, प्लगइन्स, साथ ही HTTP हैंडलर और लॉगिंग सेवाएं जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं - को कर्नेल में जोड़ा जा सकता है। यह परिष्कृत प्रणाली सभी सिमेंटिक कर्नेल तत्वों को एआई अनुरोधों को निष्पादित करने के लिए इन एप्लिकेशन घटकों का उपयोग करने की अनुमति देती है।

यह नवोन्मेषी कर्नेल विकास कर्नेल बनाने के लिए सिमेंटिक कर्नेल में निर्भरता इंजेक्शन की अनुमति देता है जहां डेवलपर्स एक त्वरित फ़ंक्शन के लिए सभी आवश्यक चीज़ों के ब्लूप्रिंट के रूप में एक एकल YAML फ़ाइल का उपयोग करते हैं - जिसे पहले सिमेंटिक फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता था।

