Microsoft、AI インタラクションを強化するためのセマンティック カーネル .NET SDK のリリース候補を発表

人工知能 (AI) とプログラミング言語の交差点における重要な前進として、 Microsoftオープンソースの Semantic Kernel .NET SDK のリリース候補 (RC) バージョンを公開しました。この革新的なキットにより、開発者は複雑な言語モデルと、C#、Python、Java などの確立されたプログラミング言語をブレンドできるようになります。

12 月 5 日にMicrosoft注目すべき発表を行い、12 月 7 日までにセマンティック カーネルは第 3 RC レベルに進みました。最終的な 1.0.0.0 構造に近づいており、これはMicrosoftが以前にリリースした製品の高度なバージョンを示しています。業界標準に合わせて、インターフェース内の多くのプロセスが簡素化されました。これには、セクター内での整合性を高めるための多数のインターフェイスとクラスの便利な名前変更が含まれます。

さらに、 Microsoft OpenAIを使用した自動関数呼び出しのこれまでの複雑で複数のステップからなるプロセスを、完全に自動化されたメカニズムに移行しました。そうすることで、SDK を新規ユーザーと既存ユーザーの両方にとって役立つものにすることが目標となりました。既存の .NET 実装を使用してカスタム クラスがアップグレードされ、プラットフォームの使いやすさが向上しました。

その価値と使いやすさをさらに高めたカーネルは、AI アプリケーション全体の「プロパティ バッグ」の役割を担うようになりました。これは、複数の AI プログラム、サービス、プラグインに加え、HTTP ハンドラーやロギング サービスなどの必須要素を組み込んだアプリケーションのすべての要素をカーネルに追加できることを意味します。この高度なシステムにより、すべてのセマンティック カーネル要素がこれらのアプリケーション コンポーネントを使用して AI リクエストを実行できるようになります。

この革新的なカーネル開発により、セマンティック カーネルへの依存関係の注入が可能になり、開発者がプロ​​ンプト関数 (以前はセマンティック関数と呼ばれていた) のすべての必須要素の青写真として単一の YAML ファイルを使用するカーネルを作成できます。

