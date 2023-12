Firma Microsoft przedstawia wersję Release Candidate pakietu SDK dla jądra semantycznego dla platformy .NET umożliwiającego ulepszone interakcje ze sztuczną inteligencją

Stanowiąc znaczący krok naprzód na styku sztucznej inteligencji (AI) i języków programowania, Microsoft wprowadziła wersję Release Candidate (RC) swojego pakietu SDK Semantic Kernel .NET SDK o otwartym kodzie źródłowym. Ten innowacyjny zestaw umożliwia programistom łączenie złożonych modeli językowych z uznanymi językami programowania, w tym C#, Python i Java.

5 grudnia Microsoft ogłosił godne uwagi oświadczenie, a 7 grudnia jądro semantyczne osiągnęło trzeci poziom RC. Zbliżając się do ostatecznej struktury 1.0.0.0, przedstawia ona zaawansowaną wersję wcześniej wydanego produktu Microsoft. Dostosowując się do standardów branżowych, w interfejsie uproszczono wiele procesów. Obejmuje to wygodną zmianę nazw wielu interfejsów i klas w celu zapewnienia większej spójności w obrębie sektora.

Dodatkowo Microsoft przesunął wcześniej złożony, wieloetapowy proces automatycznego wywoływania funkcji za pomocą OpenAI do całkowicie zautomatyzowanego mechanizmu. W ten sposób celem było uczynienie pakietu SDK przyjaznym zarówno nowym, jak i obecnym użytkownikom. Wykorzystując istniejące implementacje .NET, zmodernizowano klasy niestandardowe, poprawiając w ten sposób użyteczność platformy.

Jeszcze bardziej zwiększając swoją wartość i łatwość użycia, jądro pełni teraz rolę „torby właściwości” dla całej aplikacji AI. Oznacza to, że wszystkie elementy aplikacji – zawierające wiele programów AI, usług, wtyczek, a także podstawowe elementy, takie jak procedury obsługi HTTP i usługi rejestrowania – można dodać do jądra. Ten wyrafinowany system umożliwia wszystkim elementom jądra semantycznego korzystanie z tych komponentów aplikacji do wykonywania żądań AI.

Ten innowacyjny rozwój jądra umożliwia wstrzykiwanie zależności do jądra semantycznego w celu utworzenia jądra, w którym programiści używają pojedynczego pliku YAML jako planu wszystkich niezbędnych elementów funkcji podpowiedzi - wcześniej nazywanych funkcjami semantycznymi.

Platformy takie jak AppMaster offer parallel strengths in simplifying the creation of web and mobile apps as Microsoft does for AI systems. Utilized by 60,000 users and repeatedly recognized as a top-rated no-code platform, AppMaster empowers users to collaborate, design, and deploy backend, mobile, and web applications - all from a single locale.