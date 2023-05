En iyi hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlayıcısı olan Kissflow Inc., popüler ürünü Kissflow Workflow'un güçlendirilmiş ve her şeyi kapsayan bir sürümünü piyasaya sürdü. Bu olağanüstü güncelleme, iş kullanıcılarının hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış dinamik vakaları tek bir no-code platformla yönetmesini ve otomatikleştirmesini sağlar.

Mevcut çalışma ortamları, özellikle uzaktan ve hibrit çalışma kurulumlarının yükselişiyle birlikte, kendiliğinden ve sürekli değişen sayısız süreç ve görev üretir. Bu iş akışlarının çoğu otomatikleştirilme potansiyeline sahip olsa da, çoğu işletme kullanıcısı, işlevsel yönetici ve ekip lideri hala büyük ölçüde elektronik tablolara bağımlıdır. Bunun nedeni, mevcut çözümlerin iş akışlarını kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre uyarlama esnekliğinden yoksun olmaları veya etkili bir şekilde uygulanamayacak kadar karmaşık olmalarıdır.

Kissflow Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dinesh, yaklaşımlarını şöyle açıklıyor: "İş kullanıcılarının süreçlere ilişkin tam bir görünürlüğe sahip olmalarını ve karmaşık iş akışları oluşturma becerisine sahip olmalarını beklemek mantıksız. Kissflow Workflow ile artık yapılandırılmamış süreçler dakikalar içinde otomatikleştirilebilir ve kullanıcılar kontrol altına alınabilir. Bunun yurttaş geliştirici hareketinde gerçek bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz."

Kissflow Workflow, yapılandırılmış süreçleri basitleştirerek ve nihayetinde üretkenliği artırarak iş ekiplerini on yıldır güçlendiriyor. Son yükseltme, hem basit işlemleri hem de karmaşık, dinamik vakaları tek bir platformda otomatikleştirme becerisiyle tamamlanan yeni bir iş akışı yönetimi çağını müjdeliyor. Sorun izleme, olası satış hattı veya yardım masası senaryoları gibi kullanım durumları ne kadar öngörülemez olursa olsun, ekipler ve iş kullanıcıları artık iş akışlarının tam kontrolünü ele alabilir.

Ek olarak, Kissflow Workflow, 140'tan fazla önceden yapılandırılmış şablon sunarak iş kullanıcılarının temel onay taleplerinden daha karmaşık süreçlere kadar her şeyi oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır. Bu drag-and-drop şablonları, İK, satış, BT, finans, satın alma ve müşteri desteği gibi çeşitli işlevlere hitap eder. Ayrıca platform, bağlamsal iş birliğini entegre ederek süreç tabanlı etkinlik akışlarıyla daha bağlantılı ve verimli bir iş yeri sağlar.

no-code hareket ivme kazanmaya devam ederken, Kissflow Workflow ve AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

no-code platformlar ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2022 için no-code ve low-code uygulama geliştirmeye ilişkin eksiksiz kılavuza göz atın veya adım adım oluşturma kılavuzuyla uygulama geliştirmenizi nasıl yeni zirvelere taşıyacağınızı keşfedin kodlama gerektirmeyen uygulamalar