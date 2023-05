Kissflow Inc., ведущий поставщик программного обеспечения как услуги (SaaS), выпустил усиленную и всеобъемлющую версию своего популярного продукта Kissflow Workflow. Это замечательное обновление позволяет бизнес-пользователям управлять структурированными и неструктурированными динамическими случаями и автоматизировать их с помощью всего одной платформы no-code.

Текущая рабочая среда порождает множество спонтанных и постоянно меняющихся процессов и задач, особенно с появлением удаленных и гибридных рабочих конфигураций. Хотя большинство этих рабочих процессов можно автоматизировать, большинство бизнес-пользователей, функциональных менеджеров и руководителей групп по-прежнему сильно зависят от электронных таблиц. Это связано с тем, что существующим решениям не хватает гибкости для адаптации рабочих процессов к конкретным потребностям пользователей, или они слишком сложны для эффективной реализации.

Динеш, вице-президент по управлению продуктами в Kissflow, объясняет их подход: «Неразумно ожидать, что бизнес-пользователи будут иметь полное представление о процессах и возможность создавать сложные рабочие процессы. Эти бизнес-пользователи обычно начинают автоматизировать неструктурированные процессы, прежде чем автоматизировать структурированные. С помощью Kissflow Workflow теперь можно автоматизировать неструктурированные процессы за считанные минуты и передать управление пользователям. Мы считаем, что это знаменует собой настоящую веху в движении гражданских разработчиков».

Kissflow Workflow вот уже десять лет расширяет возможности бизнес-команд, упрощая структурированные процессы и, в конечном счете, повышая производительность. Недавнее обновление знаменует новую эру управления рабочими процессами с возможностью автоматизации как простых операций, так и сложных динамических случаев на одной платформе. Независимо от того, насколько непредсказуемыми могут быть варианты использования, такие как отслеживание проблем, ведение конвейера или сценарии службы поддержки, команды и бизнес-пользователи теперь могут получить полный контроль над рабочими процессами.

Кроме того, Kissflow Workflow предлагает более 140 предварительно настроенных шаблонов, позволяющих бизнес-пользователям создавать и инициировать любые действия, от простых запросов на утверждение до более сложных процессов. Эти drag-and-drop шаблоны предназначены для различных функций, таких как управление персоналом, продажи, ИТ, финансы, закупки и поддержка клиентов. Кроме того, платформа интегрирует контекстную совместную работу, обеспечивая более связанное и эффективное рабочее место с потоками активности на основе процессов.

По мере того, как движение no-code продолжает набирать обороты, такие платформы, как Kissflow Workflow и AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

Чтобы узнать больше о платформах no-code и их возможностях, ознакомьтесь с полным руководством по разработке приложений no-code и low-code на 2022 год или узнайте, как вывести разработку приложений на новый уровень с помощью пошагового руководства по созданию. приложения без кодирования .