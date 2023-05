أطلقت شركة Kissflow Inc. ، وهي شركة رائدة في تقديم البرامج كخدمة (SaaS) ، إصدارًا قويًا وشاملًا لمنتجها الشهير Kissflow Workflow. يتيح هذا التحديث الرائع لمستخدمي الأعمال إدارة وأتمتة الحالات الديناميكية المنظمة وغير المنظمة باستخدام نظام أساسي واحد فقط no-code.

تولد بيئات العمل الحالية عددًا لا يحصى من العمليات والمهام التلقائية والمتغيرة باستمرار ، خاصة مع ظهور إعدادات العمل عن بُعد والمختلطة. على الرغم من أن غالبية تدفقات العمل هذه يمكن أن تكون تلقائية ، إلا أن معظم مستخدمي الأعمال والمديرين الوظيفيين وقيادة الفريق لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على جداول البيانات. وذلك لأن الحلول الحالية تفتقر إلى المرونة لتخصيص مهام سير العمل وفقًا لاحتياجات المستخدمين المحددة ، أو لأنها معقدة للغاية بحيث لا يمكن تنفيذها بشكل فعال.

يشرح دينيش ، نائب رئيس إدارة المنتجات في كيسفلو ، منهجهم: "من غير المعقول أن نتوقع أن يكون لدى مستخدمي الأعمال رؤية كاملة للعمليات ولديهم القدرة على بناء تدفقات عمل معقدة. ويبدأ مستخدمو الأعمال هؤلاء عادةً في أتمتة العمليات غير المنظمة للبدء بها قبل أتمتة الهيكلية. مع Kissflow Workflow ، يمكن للمرء الآن أتمتة العمليات غير المنظمة في غضون دقائق ووضع المستخدمين تحت السيطرة. نعتقد أن هذا يمثل علامة فارقة حقيقية في حركة مطور المواطن ".

تعمل Kissflow Workflow على تمكين فرق العمل لمدة عشر سنوات من خلال تبسيط العمليات المنظمة ، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الإنتاجية. تبشر الترقية الأخيرة بعصر جديد من إدارة سير العمل ، مع القدرة على أتمتة العمليات البسيطة والحالات المعقدة والديناميكية على نظام أساسي واحد. بغض النظر عن مدى عدم إمكانية التنبؤ بحالات الاستخدام ، مثل تتبع المشكلات أو خط الأنابيب الرئيسي أو سيناريوهات مكتب المساعدة ، يمكن للفرق ومستخدمي الأعمال الآن التحكم الكامل في سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم Kissflow Workflow أكثر من 140 نموذجًا تم تكوينه مسبقًا ، مما يمكّن مستخدمي الأعمال من إنشاء وبدء أي شيء بدءًا من طلبات الموافقة الأساسية وحتى العمليات الأكثر تعقيدًا. تلبي قوالب drag-and-drop وظائف مختلفة ، مثل الموارد البشرية والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والمشتريات ودعم العملاء. علاوة على ذلك ، تدمج المنصة التعاون السياقي ، مما يضمن مكان عمل أكثر ارتباطًا وفعالية مع موجزات الأنشطة القائمة على العمليات.

مع استمرار حركة no-code في اكتساب قوة دفع ، تم تعيين منصات مثل Kissflow Workflow و AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

لمعرفة المزيد حول الأنظمة الأساسية no-code وقدراتها ، تحقق من الدليل الكامل حول تطوير التطبيقات no-code low-code لعام 2022 أو اكتشف كيفية الارتقاء بتطوير تطبيقك إلى آفاق جديدة باستخدام الدليل التفصيلي حول البناء تطبيقات بدون تشفير .