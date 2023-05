최고의 SaaS(Software-as-a-Service) 제공업체인 Kissflow Inc.는 인기 제품인 Kissflow Workflow의 강화되고 포괄적인 버전을 출시했습니다. 이 놀라운 업데이트를 통해 비즈니스 사용자는 단 하나의 no-code 플랫폼으로 정형 및 비정형 동적 사례를 모두 관리하고 자동화할 수 있습니다.

현재 작업 환경은 특히 원격 및 하이브리드 작업 설정의 증가와 함께 수많은 자발적이고 끊임없이 변화하는 프로세스와 작업을 생성합니다. 이러한 워크플로의 대부분은 자동화될 가능성이 있지만 대부분의 비즈니스 사용자, 기능 관리자 및 팀 리더는 여전히 스프레드시트에 크게 의존합니다. 이는 기존 솔루션이 사용자의 특정 요구에 맞게 워크플로우를 조정할 수 있는 유연성이 부족하거나 효과적으로 구현하기에는 너무 복잡하기 때문입니다.

Kissflow의 제품 관리 부사장인 Dinesh는 접근 방식을 다음과 같이 설명합니다. Kissflow Workflow를 사용하면 이제 몇 분 안에 구조화되지 않은 프로세스를 자동화하고 사용자가 제어할 수 있습니다. 우리는 이것이 시민 개발자 운동에서 진정한 이정표가 될 것이라고 믿습니다."

Kissflow Workflow는 구조화된 프로세스를 단순화하여 궁극적으로 생산성을 높임으로써 10년 동안 비즈니스 팀의 역량을 강화해 왔습니다. 최근 업그레이드는 단일 플랫폼에서 간단한 작업과 복잡하고 역동적인 사례를 모두 자동화할 수 있는 기능을 갖춘 워크플로우 관리의 새로운 시대를 예고합니다. 문제 추적, 리드 파이프라인 또는 헬프 데스크 시나리오와 같이 예측할 수 없는 사용 사례가 있더라도 팀과 비즈니스 사용자는 이제 워크플로를 완전히 제어할 수 있습니다.

또한 Kissflow Workflow는 140개 이상의 사전 구성된 템플릿을 제공하여 비즈니스 사용자가 기본 승인 요청에서 보다 복잡한 프로세스에 이르기까지 모든 것을 설정하고 시작할 수 있도록 합니다. 이러한 drag-and-drop 템플릿은 HR, 영업, IT, 재무, 조달 및 고객 지원과 같은 다양한 기능을 제공합니다. 또한 이 플랫폼은 상황별 협업을 통합하여 프로세스 기반 활동 피드를 통해 보다 연결되고 효율적인 작업 공간을 보장합니다.

no-code 움직임이 계속해서 견인력을 얻으면서 Kissflow Workflow 및 AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

no-code 플랫폼과 그 기능에 대해 자세히 알아보려면 2022년 no-code 및 low-code 앱 개발에 대한 전체 가이드를 확인하거나 빌드에 대한 단계별 가이드를 통해 앱 개발을 새로운 차원으로 끌어올리는 방법을 알아보세요. 코딩 없는 앱 .