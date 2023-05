Kissflow Inc. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ as-a-service (SaaS) ชั้นนำ ได้เปิดตัว Kissflow Workflow เวอร์ชันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั้งหมด การอัปเดตที่โดดเด่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถจัดการและทำให้กรณีไดนามิกทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเป็นแบบอัตโนมัติด้วยแพลตฟอร์ม no-code เพียงแพลตฟอร์มเดียว

สภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันสร้างกระบวนการและงานที่เกิดขึ้นเองและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตั้งค่าการทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น แม้ว่าเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีศักยภาพในการทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ทางธุรกิจ ผู้จัดการสายงาน และหัวหน้าทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาสเปรดชีตเป็นหลัก เนื่องจากโซลูชันที่มีอยู่ขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ หรือซับซ้อนเกินไปที่จะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Dinesh รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ Kissflow อธิบายถึงแนวทางของพวกเขา: "ไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะคาดหวังให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถมองเห็นกระบวนการได้อย่างสมบูรณ์และมีความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ทางธุรกิจเหล่านี้จะเริ่มทำให้กระบวนการที่ไม่มีโครงสร้างเป็นแบบอัตโนมัติก่อนที่จะทำให้ระบบอัตโนมัติ ที่มีโครงสร้าง ด้วย Kissflow Workflow ตอนนี้เราสามารถทำให้กระบวนการที่ไม่มีโครงสร้างเป็นแบบอัตโนมัติได้ภายในไม่กี่นาที และทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้ เราเชื่อว่าสิ่งนี้ถือเป็นหลักชัยที่แท้จริงในขบวนการนักพัฒนาพลเมือง"

Kissflow Workflow ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับทีมธุรกิจมานานนับทศวรรษโดยลดความซับซ้อนของกระบวนการที่มีโครงสร้าง และเพิ่มผลผลิตในท้ายที่สุด การอัปเกรดล่าสุดประกาศยุคใหม่ของการจัดการเวิร์กโฟลว์ พร้อมด้วยความสามารถในการทำให้ทั้งการดำเนินการที่เรียบง่ายและกรณีไดนามิกที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่ากรณีการใช้งานจะคาดเดาไม่ได้เพียงใด เช่น การติดตามปัญหา ไปป์ไลน์ลีด หรือสถานการณ์ฝ่ายช่วยเหลือ ขณะนี้ทีมและผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถควบคุมเวิร์กโฟลว์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ Kissflow Workflow ยังมีเทมเพลตที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้ามากกว่า 140 รายการ ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถสร้างและเริ่มต้นอะไรก็ได้ตั้งแต่คำขออนุมัติขั้นพื้นฐานไปจนถึงกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น เทมเพลต drag-and-drop เหล่านี้รองรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น HR การขาย ไอที การเงิน การจัดซื้อ และการสนับสนุนลูกค้า นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรวมการทำงานร่วมกันตามบริบท เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยฟีดกิจกรรมตามกระบวนการ

ในขณะที่การเคลื่อนไหว no-code ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มอย่าง Kissflow Workflow และ AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

