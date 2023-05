एक शीर्ष सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (सास) प्रदाता किसफ्लो इंक. ने अपने लोकप्रिय उत्पाद किसफ्लो वर्कफ्लो का एक मजबूत और व्यापक संस्करण लॉन्च किया है। यह उल्लेखनीय अद्यतन व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को केवल एक no-code प्लेटफॉर्म के साथ संरचित और असंरचित गतिशील मामलों को प्रबंधित और स्वचालित करने में सक्षम बनाता है।

वर्तमान कार्य वातावरण असंख्य स्वतःस्फूर्त और कभी-बदलती प्रक्रियाओं और कार्यों को उत्पन्न करता है, विशेष रूप से दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य सेटअपों के उदय के साथ। हालांकि इनमें से अधिकांश वर्कफ़्लोज़ में स्वचालित होने की क्षमता है, अधिकांश व्यावसायिक उपयोगकर्ता, कार्यात्मक प्रबंधक और टीम लीड अभी भी स्प्रेडशीट पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा समाधानों में उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यप्रवाह तैयार करने के लचीलेपन की कमी है, या वे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बहुत जटिल हैं।

किसफ्लो में उत्पाद प्रबंधन के वीपी दिनेश उनके दृष्टिकोण की व्याख्या करते हैं: "व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं से यह उम्मीद करना अनुचित है कि वे प्रक्रियाओं में पूरी दृश्यता रखते हैं और जटिल कार्यप्रवाह बनाने की क्षमता रखते हैं। ये व्यावसायिक उपयोगकर्ता आम तौर पर असंरचित प्रक्रियाओं को स्वचालित करना शुरू करते हैं। संरचित वाले। किसफ्लो वर्कफ़्लो के साथ, कोई भी अब मिनटों के भीतर असंरचित प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकता है और उपयोगकर्ताओं को नियंत्रण में रख सकता है। हमारा मानना है कि यह नागरिक विकास आंदोलन में एक वास्तविक मील का पत्थर है।"

किसफ्लो वर्कफ्लो संरचित प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, अंतत: उत्पादकता को बढ़ाकर एक दशक से व्यावसायिक टीमों को सशक्त बना रहा है। हालिया अपग्रेड वर्कफ़्लो प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करता है, जो एक ही मंच पर सरल संचालन और जटिल, गतिशील मामलों दोनों को स्वचालित करने की क्षमता के साथ पूरा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपयोग के मामले कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं, जैसे समस्या ट्रैकिंग, लीड पाइपलाइन, या हेल्प डेस्क परिदृश्य, टीम और व्यावसायिक उपयोगकर्ता अब वर्कफ़्लो का पूर्ण नियंत्रण ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, किसफ़्लो वर्कफ़्लो 140+ पूर्व-कॉन्फ़िगर टेम्प्लेट प्रदान करता है, जो व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को बुनियादी अनुमोदन अनुरोधों से लेकर अधिक जटिल प्रक्रियाओं तक कुछ भी स्थापित करने और आरंभ करने में सक्षम बनाता है। ये drag-and-drop टेम्प्लेट मानव संसाधन, बिक्री, आईटी, वित्त, खरीद और ग्राहक सहायता जैसे विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म प्रासंगिक सहयोग को एकीकृत करता है, प्रक्रिया-आधारित गतिविधि फ़ीड्स के साथ एक अधिक जुड़ा हुआ और कुशल कार्यस्थल सुनिश्चित करता है।

जैसे-जैसे no-code आंदोलन का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, Kissflow Workflow और AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

no-code प्लेटफॉर्म और उनकी क्षमताओं के बारे में अधिक जानने के लिए, 2022 के लिए no-code और low-code ऐप डेवलपमेंट पर पूरी गाइड देखें या बिल्डिंग पर चरण-दर-चरण गाइड के साथ अपने ऐप डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का तरीका जानें। बिना कोडिंग के ऐप्स ।