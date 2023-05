トップクラスの SaaS (Software-as-a-Service) プロバイダーである Kissflow Inc. は、同社の人気製品である Kissflow Workflow の強化された包括的なバージョンを発売しました。この注目すべきアップデートにより、ビジネス ユーザーは、構造化された動的ケースと非構造化された動的ケースの両方を、1 つのno-codeプラットフォームで管理および自動化できるようになります。

現在の作業環境では、特にリモートおよびハイブリッド作業環境の台頭により、無数の自発的かつ常に変化するプロセスやタスクが生成されています。これらのワークフローの大部分は自動化される可能性がありますが、ほとんどのビジネス ユーザー、機能マネージャー、チーム リーダーは依然としてスプレッドシートに大きく依存しています。これは、既存のソリューションにはユーザー固有のニーズに合わせてワークフローを調整する柔軟性がないか、複雑すぎて効果的に実装できないためです。

Kissflow の製品管理担当副社長である Dinesh 氏は、彼らのアプローチについて次のように説明しています。「ビジネス ユーザーに、プロセスを完全に可視化し、複雑なワークフローを構築できる能力を期待するのは無理があります。通常、こうしたビジネス ユーザーは、システムを自動化する前に、まず非構造化プロセスの自動化を開始します。 「Kissflow Workflow を使用すると、非構造化プロセスを数分以内に自動化し、ユーザーが制御できるようになります。これはシチズン デベロッパー運動における真のマイルストーンであると私たちは信じています。」

Kissflow ワークフローは、構造化されたプロセスを簡素化し、最終的に生産性を向上させることで、10 年間にわたってビジネス チームに力を与えてきました。最近のアップグレードは、単一のプラットフォーム上で単純な操作と複雑で動的なケースの両方を自動化する機能を備えた、ワークフロー管理の新時代の到来を告げるものです。問題の追跡、リード パイプライン、ヘルプ デスクのシナリオなど、ユース ケースがどれほど予測不可能であっても、チームとビジネス ユーザーはワークフローを完全に制御できるようになりました。

さらに、Kissflow ワークフローは 140 以上の事前設定されたテンプレートを提供し、ビジネス ユーザーが基本的な承認リクエストからより複雑なプロセスまであらゆるものを確立して開始できるようにします。これらのdrag-and-dropテンプレートは、人事、販売、IT、財務、調達、カスタマー サポートなどのさまざまな機能に対応します。さらに、このプラットフォームは状況に応じたコラボレーションを統合し、プロセスベースのアクティビティ フィードにより、よりつながりのある効率的な職場を確保します。

no-code運動が勢いを増すにつれ、 Kissflow WorkflowやAppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

