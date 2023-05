Kissflow Inc., nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) hàng đầu, đã ra mắt phiên bản mạnh mẽ và toàn diện của sản phẩm phổ biến của mình, Kissflow Workflow. Bản cập nhật đáng chú ý này cho phép người dùng doanh nghiệp quản lý và tự động hóa cả các trường hợp động có cấu trúc và không có cấu trúc chỉ với một nền tảng no-code.

Môi trường làm việc hiện tại tạo ra vô số quy trình và nhiệm vụ tự phát và luôn thay đổi, đặc biệt là với sự gia tăng của các thiết lập làm việc từ xa và kết hợp. Mặc dù phần lớn các quy trình công việc này có khả năng được tự động hóa, nhưng hầu hết người dùng doanh nghiệp, người quản lý chức năng và trưởng nhóm vẫn phụ thuộc rất nhiều vào bảng tính. Điều này là do các giải pháp hiện tại thiếu tính linh hoạt để điều chỉnh quy trình công việc theo nhu cầu cụ thể của người dùng hoặc chúng quá phức tạp để triển khai hiệu quả.

Dinesh, Phó Giám đốc Quản lý Sản phẩm tại Kissflow, giải thích cách tiếp cận của họ: "Thật vô lý khi mong đợi người dùng doanh nghiệp có khả năng hiển thị đầy đủ các quy trình và có khả năng xây dựng quy trình công việc phức tạp. Những người dùng doanh nghiệp này thường bắt đầu tự động hóa các quy trình phi cấu trúc trước khi tự động hóa quy trình các quy trình có cấu trúc. Với Quy trình làm việc của Kissflow, giờ đây người ta có thể tự động hóa các quy trình phi cấu trúc trong vòng vài phút và đặt người dùng vào quyền kiểm soát. Chúng tôi tin rằng điều này đánh dấu một cột mốc thực sự trong phong trào nhà phát triển công dân."

Kissflow Workflow đã trao quyền cho các nhóm kinh doanh trong một thập kỷ bằng cách đơn giản hóa các quy trình có cấu trúc, cuối cùng là tăng năng suất. Bản nâng cấp gần đây báo trước một thời đại mới về quản lý quy trình làm việc, hoàn chỉnh với khả năng tự động hóa cả các hoạt động đơn giản lẫn các trường hợp động, phức tạp trên một nền tảng duy nhất. Cho dù các trường hợp sử dụng có thể khó đoán đến mức nào, chẳng hạn như theo dõi sự cố, quy trình dẫn đầu hoặc kịch bản trợ giúp, giờ đây các nhóm và người dùng doanh nghiệp có thể kiểm soát hoàn toàn quy trình công việc.

Ngoài ra, Quy trình làm việc của Kissflow cung cấp hơn 140 mẫu được định cấu hình sẵn, cho phép người dùng doanh nghiệp thiết lập và bắt đầu mọi thứ từ các yêu cầu phê duyệt cơ bản đến các quy trình phức tạp hơn. Các mẫu drag-and-drop này phục vụ cho nhiều chức năng khác nhau, chẳng hạn như nhân sự, bán hàng, CNTT, tài chính, thu mua và hỗ trợ khách hàng. Hơn nữa, nền tảng này tích hợp cộng tác theo ngữ cảnh, đảm bảo nơi làm việc được kết nối và hiệu quả hơn với nguồn cấp dữ liệu hoạt động dựa trên quy trình.

Khi phong trào no-code tiếp tục thu hút được sự chú ý, các nền tảng như Kissflow Workflow và AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

Để tìm hiểu thêm về các nền tảng no-code và khả năng của chúng, hãy xem hướng dẫn đầy đủ về phát triển ứng dụng no-code và low-code cho năm 2022 hoặc khám phá cách đưa quá trình phát triển ứng dụng của bạn lên một tầm cao mới với hướng dẫn từng bước về xây dựng ứng dụng mà không cần mã hóa .