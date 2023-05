顶级软件即服务 (SaaS) 提供商 Kissflow Inc. 推出了其热门产品 Kissflow Workflow 的增强版和包罗万象的版本。这一显着更新使业务用户能够仅使用一个no-code平台来管理和自动化结构化和非结构化动态案例。

当前的工作环境会产生无数自发且不断变化的流程和任务,尤其是随着远程和混合工作设置的兴起。尽管这些工作流中的大多数都有可能实现自动化,但大多数业务用户、职能经理和团队领导仍然严重依赖电子表格。这是因为现有解决方案缺乏根据用户特定需求定制工作流程的灵活性,或者它们过于复杂而无法有效实施。

Kissflow 产品管理副总裁 Dinesh 解释了他们的方法:“期望业务用户完全了解流程并能够构建复杂的工作流是不合理的。这些业务用户通常在自动化非结构化流程之前就开始自动化非结构化流程结构化的。使用 Kissflow Workflow,现在可以在几分钟内自动化非结构化流程并让用户处于控制之中。我们相信这标志着公民开发者运动的真正里程碑。”

十年来,Kissflow Workflow 一直通过简化结构化流程为业务团队提供支持,最终提高了生产力。最近的升级预示着工作流管理的新时代,完成了在单一平台上自动化简单操作和复杂、动态案例的能力。无论用例多么不可预测,例如问题跟踪、潜在客户管道或服务台场景,团队和业务用户现在都可以完全控制工作流。

此外,Kissflow Workflow 提供 140 多个预配置模板,使业务用户能够建立和启动从基本批准请求到更复杂流程的任何事情。这些drag-and-drop模板可满足各种职能的需求,例如 HR、销售、IT、财务、采购和客户支持。此外,该平台集成了上下文协作,通过基于流程的活动提要确保工作场所更加互联和高效。

随着no-code运动继续受到关注, Kissflow Workflow和AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

