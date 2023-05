Kissflow Inc., l'un des principaux fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS), a lancé une version renforcée et globale de son produit populaire, Kissflow Workflow. Cette mise à jour remarquable permet aux utilisateurs professionnels de gérer et d'automatiser les cas dynamiques structurés et non structurés avec une seule plateforme no-code.

Les environnements de travail actuels génèrent une myriade de processus et de tâches spontanés et en constante évolution, en particulier avec l'essor des configurations de travail à distance et hybrides. Bien que la majorité de ces flux de travail aient le potentiel d'être automatisés, la plupart des utilisateurs professionnels, des responsables fonctionnels et des chefs d'équipe dépendent encore fortement des feuilles de calcul. En effet, les solutions existantes manquent de flexibilité pour adapter les flux de travail aux besoins spécifiques des utilisateurs, ou elles sont trop complexes pour être mises en œuvre efficacement.

Dinesh, vice-président de la gestion des produits chez Kissflow, explique leur approche : "Il est déraisonnable de s'attendre à ce que les utilisateurs professionnels aient une visibilité complète sur les processus et aient la capacité de créer des flux de travail complexes. Ces utilisateurs professionnels commencent normalement par automatiser les processus non structurés avant d'automatiser le structurés. Avec Kissflow Workflow, on peut désormais automatiser des processus non structurés en quelques minutes et donner le contrôle aux utilisateurs. Nous pensons que cela marque une véritable étape dans le mouvement des développeurs citoyens.

Kissflow Workflow renforce les équipes commerciales depuis une décennie en simplifiant les processus structurés, augmentant ainsi la productivité. La récente mise à niveau annonce une nouvelle ère de gestion des flux de travail, avec la possibilité d'automatiser à la fois des opérations simples et des cas complexes et dynamiques sur une seule plate-forme. Peu importe à quel point les cas d'utilisation peuvent être imprévisibles, tels que le suivi des problèmes, le pipeline de prospects ou les scénarios d'assistance, les équipes et les utilisateurs professionnels peuvent désormais prendre le contrôle total des flux de travail.

De plus, Kissflow Workflow propose plus de 140 modèles préconfigurés, permettant aux utilisateurs professionnels d'établir et d'initier n'importe quoi, des demandes d'approbation de base aux processus plus complexes. Ces modèles drag-and-drop répondent à diverses fonctions, telles que les RH, les ventes, l'informatique, les finances, les achats et le support client. De plus, la plate-forme intègre une collaboration contextuelle, garantissant un lieu de travail plus connecté et efficace avec des flux d'activités basés sur les processus.

Alors que le mouvement no-code continue de gagner du terrain, des plateformes telles que Kissflow Workflow

