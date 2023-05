Kissflow Inc., uno dei principali fornitori di software-as-a-service (SaaS), ha lanciato una versione potenziata e onnicomprensiva del suo popolare prodotto, Kissflow Workflow. Questo straordinario aggiornamento consente agli utenti aziendali di gestire e automatizzare i casi dinamici sia strutturati che non strutturati con una sola piattaforma no-code.

Gli attuali ambienti di lavoro generano una miriade di processi e attività spontanei e in continua evoluzione, in particolare con l'aumento delle configurazioni di lavoro remote e ibride. Sebbene la maggior parte di questi flussi di lavoro abbia il potenziale per essere automatizzata, la maggior parte degli utenti aziendali, dei responsabili funzionali e dei responsabili dei team dipende ancora fortemente dai fogli di calcolo. Questo perché le soluzioni esistenti non hanno la flessibilità necessaria per adattare i flussi di lavoro alle esigenze specifiche degli utenti o sono troppo complesse per essere implementate in modo efficace.

Dinesh, VP of Product Management di Kissflow, spiega il loro approccio: "Non è ragionevole aspettarsi che gli utenti aziendali abbiano una visibilità completa sui processi e abbiano la capacità di creare flussi di lavoro complessi. Questi utenti aziendali normalmente iniziano ad automatizzare i processi non strutturati prima di automatizzare il quelli strutturati. Con Kissflow Workflow, ora è possibile automatizzare i processi non strutturati in pochi minuti e dare agli utenti il controllo. Riteniamo che questo rappresenti una vera pietra miliare nel movimento dei cittadini sviluppatori".

Kissflow Workflow ha potenziato i team aziendali per un decennio semplificando i processi strutturati, aumentando in ultima analisi la produttività. Il recente aggiornamento preannuncia una nuova era della gestione del flusso di lavoro, completa della capacità di automatizzare sia operazioni semplici che casi complessi e dinamici su un'unica piattaforma. Indipendentemente da quanto imprevedibili possano essere i casi d'uso, come il monitoraggio dei problemi, la pipeline dei lead o gli scenari dell'help desk, i team e gli utenti aziendali possono ora assumere il pieno controllo dei flussi di lavoro.

Inoltre, Kissflow Workflow offre oltre 140 modelli preconfigurati, consentendo agli utenti aziendali di stabilire e avviare qualsiasi cosa, dalle richieste di approvazione di base ai processi più complicati. Questi modelli drag-and-drop soddisfano varie funzioni, come risorse umane, vendite, IT, finanza, approvvigionamento e assistenza clienti. Inoltre, la piattaforma integra la collaborazione contestuale, garantendo un ambiente di lavoro più connesso ed efficiente con feed di attività basati sui processi.

Mentre il movimento no-code continua a guadagnare terreno, piattaforme come Kissflow Workflow e AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

Per saperne di più sulle piattaforme no-code e sulle loro capacità, consulta la guida completa sullo sviluppo di app no-code e low-code per il 2022 o scopri come portare lo sviluppo della tua app a nuovi livelli con la guida dettagliata sulla creazione app senza codifica .