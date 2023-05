A Kissflow Inc., uma importante fornecedora de software como serviço (SaaS), lançou uma versão reforçada e abrangente de seu popular produto, o Kissflow Workflow. Esta atualização notável permite que os usuários de negócios gerenciem e automatizem casos dinâmicos estruturados e não estruturados com apenas uma plataforma no-code.

Os ambientes de trabalho atuais geram uma infinidade de processos e tarefas espontâneas e em constante mudança, especialmente com o surgimento de configurações de trabalho remotas e híbridas. Embora a maioria desses fluxos de trabalho tenha o potencial de ser automatizada, a maioria dos usuários de negócios, gerentes funcionais e líderes de equipe ainda depende muito de planilhas. Isso ocorre porque as soluções existentes carecem de flexibilidade para adaptar os fluxos de trabalho às necessidades específicas dos usuários ou são muito complicadas para serem implementadas com eficiência.

Dinesh, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Kissflow, explica sua abordagem: "Não é razoável esperar que os usuários de negócios tenham visibilidade completa dos processos e tenham a capacidade de criar fluxos de trabalho complexos. Esses usuários de negócios normalmente começam a automatizar processos não estruturados antes de automatizar o estruturados. Com o Kissflow Workflow, agora é possível automatizar processos não estruturados em minutos e colocar os usuários no controle. Acreditamos que isso marca um verdadeiro marco no movimento do desenvolvedor cidadão."

O Kissflow Workflow capacita equipes de negócios há uma década, simplificando processos estruturados, aumentando a produtividade. A atualização recente anuncia uma nova era de gerenciamento de fluxo de trabalho, completa com a capacidade de automatizar operações simples e casos complexos e dinâmicos em uma única plataforma. Não importa quão imprevisíveis possam ser os casos de uso, como rastreamento de problemas, pipeline de leads ou cenários de suporte técnico, as equipes e os usuários corporativos agora podem assumir o controle total dos fluxos de trabalho.

Além disso, o Kissflow Workflow oferece mais de 140 modelos pré-configurados, permitindo que os usuários de negócios estabeleçam e iniciem desde solicitações básicas de aprovação até processos mais complicados. Esses modelos drag-and-drop atendem a várias funções, como RH, vendas, TI, finanças, compras e suporte ao cliente. Além disso, a plataforma integra colaboração contextual, garantindo um local de trabalho mais conectado e eficiente com feeds de atividades baseadas em processos.

À medida que o movimento no-code continua ganhando força, plataformas como Kissflow Workflow e AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

