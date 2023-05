Kissflow Inc., ein führender Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter, hat eine verstärkte und umfassende Version seines beliebten Produkts Kissflow Workflow auf den Markt gebracht. Dieses bemerkenswerte Update ermöglicht es Geschäftsanwendern, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte dynamische Fälle mit nur einer no-code Plattform zu verwalten und zu automatisieren.

Heutige Arbeitsumgebungen erzeugen eine Vielzahl spontaner und sich ständig ändernder Prozesse und Aufgaben, insbesondere mit der Zunahme von Remote- und Hybrid-Arbeitsumgebungen. Obwohl die meisten dieser Arbeitsabläufe automatisiert werden können, sind die meisten Geschäftsanwender, Funktionsmanager und Teamleiter immer noch stark auf Tabellenkalkulationen angewiesen. Dies liegt daran, dass bestehenden Lösungen die Flexibilität fehlt, Arbeitsabläufe an die spezifischen Bedürfnisse der Benutzer anzupassen, oder dass sie zu komplex sind, um effektiv implementiert zu werden.

Dinesh, VP of Product Management bei Kissflow, erklärt ihren Ansatz: „Es ist unangemessen, von Geschäftsanwendern zu erwarten, dass sie einen vollständigen Einblick in Prozesse haben und in der Lage sind, komplexe Arbeitsabläufe zu erstellen. Diese Geschäftsanwender beginnen normalerweise zunächst mit der Automatisierung unstrukturierter Prozesse, bevor sie diese automatisieren.“ strukturierte Prozesse. Mit Kissflow Workflow kann man jetzt unstrukturierte Prozesse innerhalb von Minuten automatisieren und den Benutzern die Kontrolle geben. Wir glauben, dass dies einen echten Meilenstein in der Citizen-Developer-Bewegung darstellt.“

Kissflow Workflow stärkt seit einem Jahrzehnt Geschäftsteams durch die Vereinfachung strukturierter Prozesse und steigert letztendlich die Produktivität. Das jüngste Upgrade läutet ein neues Zeitalter des Workflow-Managements ein und bietet die Möglichkeit, sowohl einfache Vorgänge als auch komplexe, dynamische Fälle auf einer einzigen Plattform zu automatisieren. Egal wie unvorhersehbar die Anwendungsfälle sein mögen, wie z. B. Problemverfolgung, Lead-Pipeline oder Helpdesk-Szenarien, Teams und Geschäftsanwender können jetzt die volle Kontrolle über Arbeitsabläufe übernehmen.

Darüber hinaus bietet Kissflow Workflow über 140 vorkonfigurierte Vorlagen, mit denen Geschäftsanwender alles einrichten und initiieren können, von einfachen Genehmigungsanfragen bis hin zu komplizierteren Prozessen. Diese drag-and-drop Vorlagen decken verschiedene Funktionen ab, beispielsweise Personalwesen, Vertrieb, IT, Finanzen, Beschaffung und Kundensupport. Darüber hinaus integriert die Plattform kontextbezogene Zusammenarbeit und gewährleistet so einen vernetzteren und effizienteren Arbeitsplatz mit prozessbasierten Aktivitäts-Feeds.

Da die no-code Bewegung immer mehr an Bedeutung gewinnt, werden Plattformen wie Kissflow Workflow und AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

Um mehr über no-code Plattformen und ihre Fähigkeiten zu erfahren, schauen Sie sich den vollständigen Leitfaden zur no-code und low-code -App-Entwicklung für 2022 an oder entdecken Sie mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen Ihrer App, wie Sie Ihre App-Entwicklung auf ein neues Niveau bringen können Apps ohne Codierung .