Kissflow Inc., czołowy dostawca oprogramowania jako usługi (SaaS), uruchomił wzmocnioną i wszechstronną wersję swojego popularnego produktu, Kissflow Workflow. Ta niezwykła aktualizacja umożliwia użytkownikom biznesowym zarządzanie i automatyzację zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych przypadków dynamicznych za pomocą tylko jednej platformy no-code.

Obecne środowiska pracy generują mnóstwo spontanicznych i ciągle zmieniających się procesów i zadań, zwłaszcza wraz z rozwojem zdalnych i hybrydowych konfiguracji pracy. Chociaż większość tych przepływów pracy można potencjalnie zautomatyzować, większość użytkowników biznesowych, kierowników funkcjonalnych i kierowników zespołów nadal w dużym stopniu polega na arkuszach kalkulacyjnych. Dzieje się tak, ponieważ istniejącym rozwiązaniom brakuje elastyczności umożliwiającej dostosowanie przepływów pracy do konkretnych potrzeb użytkowników lub są one zbyt skomplikowane, aby skutecznie je wdrożyć.

Dinesh, wiceprezes ds. zarządzania produktami w firmie Kissflow, wyjaśnia ich podejście: „Nieuzasadnione jest oczekiwanie, że użytkownicy biznesowi będą mieli pełny wgląd w procesy i będą mieli możliwość tworzenia złożonych przepływów pracy. Ci użytkownicy biznesowi zwykle rozpoczynają automatyzację nieustrukturyzowanych procesów, zanim zautomatyzują te ustrukturyzowane. Dzięki Kissflow Workflow można teraz zautomatyzować nieustrukturyzowane procesy w ciągu kilku minut i zapewnić użytkownikom kontrolę. Wierzymy, że to prawdziwy kamień milowy w ruchu deweloperów obywatelskich.

Kissflow Workflow od dekady wzmacnia zespoły biznesowe, upraszczając ustrukturyzowane procesy, ostatecznie zwiększając produktywność. Niedawna aktualizacja zwiastuje nową erę zarządzania przepływem pracy, wraz z możliwością automatyzacji zarówno prostych operacji, jak i skomplikowanych, dynamicznych spraw na jednej platformie. Bez względu na to, jak nieprzewidywalne mogą być przypadki użycia, takie jak śledzenie problemów, potok potencjalnych klientów lub scenariusze pomocy technicznej, zespoły i użytkownicy biznesowi mogą teraz przejąć pełną kontrolę nad przepływami pracy.

Ponadto Kissflow Workflow oferuje ponad 140 wstępnie skonfigurowanych szablonów, umożliwiających użytkownikom biznesowym ustalanie i inicjowanie wszystkiego, od podstawowych próśb o zatwierdzenie po bardziej skomplikowane procesy. Te szablony drag-and-drop obsługują różne funkcje, takie jak HR, sprzedaż, IT, finanse, zaopatrzenie i obsługa klienta. Ponadto platforma integruje współpracę kontekstową, zapewniając bardziej połączone i wydajne miejsce pracy dzięki kanałom aktywności opartym na procesach.

W miarę jak ruch no-code zyskuje na popularności, platformy takie jak Kissflow Workflow i AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

