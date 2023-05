Kissflow Inc., uno de los principales proveedores de software como servicio (SaaS), ha lanzado una versión reforzada y completa de su popular producto, Kissflow Workflow. Esta notable actualización permite a los usuarios comerciales administrar y automatizar casos dinámicos estructurados y no estructurados con una sola plataforma no-code.

Los entornos de trabajo actuales generan una miríada de procesos y tareas espontáneos y en constante cambio, especialmente con el auge de las configuraciones de trabajo remotas e híbridas. Aunque la mayoría de estos flujos de trabajo tienen el potencial de ser automatizados, la mayoría de los usuarios comerciales, gerentes funcionales y líderes de equipo aún dependen en gran medida de las hojas de cálculo. Esto se debe a que las soluciones existentes carecen de la flexibilidad para adaptar los flujos de trabajo a las necesidades específicas de los usuarios, o son demasiado complejas para implementarlas de manera efectiva.

Dinesh, vicepresidente de gestión de productos de Kissflow, explica su enfoque: "No es razonable esperar que los usuarios comerciales tengan una visibilidad completa de los procesos y tengan la capacidad de crear flujos de trabajo complejos. Estos usuarios comerciales normalmente comienzan a automatizar procesos no estructurados antes de automatizar el los estructurados. Con Kissflow Workflow, ahora se pueden automatizar procesos no estructurados en cuestión de minutos y poner a los usuarios en control. Creemos que esto marca un verdadero hito en el movimiento de desarrolladores ciudadanos".

Kissflow Workflow ha empoderado a los equipos comerciales durante una década al simplificar los procesos estructurados y, en última instancia, aumentar la productividad. La actualización reciente presagia una nueva era en la gestión del flujo de trabajo, completa con la capacidad de automatizar operaciones simples y casos complejos y dinámicos en una sola plataforma. No importa cuán impredecibles puedan ser los casos de uso, como el seguimiento de problemas, la canalización de clientes potenciales o los escenarios de la mesa de ayuda, los equipos y los usuarios comerciales ahora pueden tomar el control total de los flujos de trabajo.

Además, Kissflow Workflow ofrece más de 140 plantillas preconfiguradas, lo que permite a los usuarios comerciales establecer e iniciar cualquier cosa, desde solicitudes de aprobación básicas hasta procesos más complicados. Estas plantillas drag-and-drop se adaptan a varias funciones, como recursos humanos, ventas, TI, finanzas, adquisiciones y atención al cliente. Además, la plataforma integra la colaboración contextual, lo que garantiza un lugar de trabajo más conectado y eficiente con fuentes de actividad basadas en procesos.

A medida que el movimiento no-code continúa ganando terreno, las plataformas como Kissflow Workflow y AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

