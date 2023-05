Kissflow Inc., penyedia software-as-a-service (SaaS) teratas, telah meluncurkan versi yang diperkuat dan mencakup semua produk populernya, Kissflow Workflow. Pembaruan luar biasa ini memungkinkan pengguna bisnis untuk mengelola dan mengotomatiskan kasus dinamis terstruktur dan tidak terstruktur hanya dengan satu platform no-code.

Lingkungan kerja saat ini menghasilkan banyak sekali proses dan tugas yang spontan dan selalu berubah, terutama dengan munculnya pengaturan kerja jarak jauh dan hybrid. Meskipun sebagian besar alur kerja ini memiliki potensi untuk diotomatisasi, sebagian besar pengguna bisnis, manajer fungsional, dan pimpinan tim masih sangat bergantung pada spreadsheet. Ini karena solusi yang ada kurang fleksibel untuk menyesuaikan alur kerja dengan kebutuhan khusus pengguna, atau terlalu rumit untuk diterapkan secara efektif.

Dinesh, VP Manajemen Produk di Kissflow, menjelaskan pendekatan mereka: "Tidak masuk akal untuk mengharapkan pengguna bisnis memiliki visibilitas lengkap ke dalam proses dan memiliki kemampuan untuk membangun alur kerja yang kompleks. Pengguna bisnis ini biasanya memulai mengotomatiskan proses yang tidak terstruktur sebelum mengotomatiskan yang terstruktur. Dengan Alur Kerja Kissflow, seseorang sekarang dapat mengotomatiskan proses yang tidak terstruktur dalam beberapa menit dan membuat pengguna memegang kendali. Kami percaya ini menandai tonggak nyata dalam gerakan pengembang warga."

Kissflow Workflow telah memberdayakan tim bisnis selama satu dekade dengan menyederhanakan proses terstruktur, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Pemutakhiran baru-baru ini menandakan era baru manajemen alur kerja, lengkap dengan kemampuan untuk mengotomatiskan operasi sederhana dan kasus dinamis yang rumit pada satu platform. Tidak peduli seberapa tidak terduganya kasus penggunaan, seperti pelacakan masalah, alur prospek, atau skenario meja bantuan, tim dan pengguna bisnis kini dapat mengambil kendali penuh atas alur kerja.

Selain itu, Kissflow Workflow menawarkan 140+ templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya, memungkinkan pengguna bisnis untuk membuat dan memulai apa pun mulai dari permintaan persetujuan dasar hingga proses yang lebih rumit. Templat drag-and-drop ini melayani berbagai fungsi, seperti SDM, penjualan, TI, keuangan, pengadaan, dan dukungan pelanggan. Selain itu, platform ini mengintegrasikan kolaborasi kontekstual, memastikan tempat kerja yang lebih terhubung dan efisien dengan umpan aktivitas berbasis proses.

Saat gerakan no-code terus mendapatkan daya tarik, platform seperti Kissflow Workflow dan AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform no-code dan kemampuannya, lihat panduan lengkap tentang pengembangan aplikasi no-code dan low-code untuk tahun 2022 atau temukan cara meningkatkan pengembangan aplikasi Anda dengan panduan langkah demi langkah tentang membangun aplikasi tanpa coding .