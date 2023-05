Kissflow Inc., een vooraanstaande software-as-a-service (SaaS) provider, heeft een verbeterde en allesomvattende versie van zijn populaire product, Kissflow Workflow, gelanceerd. Deze opmerkelijke update stelt zakelijke gebruikers in staat om zowel gestructureerde als ongestructureerde dynamische cases te beheren en te automatiseren met slechts één no-code platform.

De huidige werkomgevingen genereren een groot aantal spontane en steeds veranderende processen en taken, vooral met de opkomst van externe en hybride werkopstellingen. Hoewel de meeste van deze workflows kunnen worden geautomatiseerd, zijn de meeste zakelijke gebruikers, functionele managers en teamleiders nog steeds sterk afhankelijk van spreadsheets. Dit komt omdat bestaande oplossingen de flexibiliteit missen om workflows af te stemmen op de specifieke behoeften van gebruikers, of ze zijn te ingewikkeld om effectief te implementeren.

Dinesh, VP Product Management bij Kissflow, legt hun aanpak uit: "Het is onredelijk om te verwachten dat zakelijke gebruikers volledig inzicht hebben in processen en de mogelijkheid hebben om complexe workflows op te bouwen. Deze zakelijke gebruikers beginnen normaal gesproken met het automatiseren van ongestructureerde processen om te beginnen voordat ze de gestructureerde. Met Kissflow Workflow kan men nu ongestructureerde processen binnen enkele minuten automatiseren en de gebruikers de controle geven. Wij geloven dat dit een echte mijlpaal is in de beweging van burgerontwikkelaars."

Kissflow Workflow ondersteunt al tien jaar zakelijke teams door gestructureerde processen te vereenvoudigen en uiteindelijk de productiviteit te verhogen. De recente upgrade luidt een nieuw tijdperk van workflowbeheer in, compleet met de mogelijkheid om zowel eenvoudige bewerkingen als ingewikkelde, dynamische cases op één enkel platform te automatiseren. Hoe onvoorspelbaar de use cases ook zijn, zoals het volgen van problemen, lead pipeline of helpdeskscenario's, teams en zakelijke gebruikers hebben nu de volledige controle over workflows.

Daarnaast biedt Kissflow Workflow meer dan 140 vooraf geconfigureerde sjablonen, waarmee zakelijke gebruikers alles kunnen opzetten en initiëren, van eenvoudige goedkeuringsverzoeken tot meer gecompliceerde processen. Deze drag-and-drop sjablonen zijn geschikt voor verschillende functies, zoals HR, verkoop, IT, financiën, inkoop en klantenondersteuning. Bovendien integreert het platform contextuele samenwerking, wat zorgt voor een meer verbonden en efficiëntere werkplek met procesgebaseerde activiteitenfeeds.

Terwijl de no-code beweging aan kracht wint, zullen platforms zoals Kissflow Workflow en AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

Voor meer informatie over no-code platforms en hun mogelijkheden, bekijk de volledige gids over no-code en low-code app-ontwikkeling voor 2022 of ontdek hoe u uw app-ontwikkeling naar nieuwe hoogten kunt tillen met de stapsgewijze handleiding voor het bouwen apps zonder codering .