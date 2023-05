Kissflow Inc., একটি শীর্ষ সফ্টওয়্যার-এ-সার্ভিস (SaaS) প্রদানকারী, তার জনপ্রিয় পণ্য, Kissflow Workflow-এর একটি শক্তিশালী এবং সর্বাঙ্গীণ সংস্করণ চালু করেছে৷ এই অসাধারণ আপডেটটি ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের শুধুমাত্র একটি no-code প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কাঠামোগত এবং অসংগঠিত গতিশীল উভয় ক্ষেত্রেই পরিচালনা এবং স্বয়ংক্রিয় করতে সক্ষম করে।

বর্তমান কাজের পরিবেশ অগণিত স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া এবং কাজ তৈরি করে, বিশেষ করে দূরবর্তী এবং হাইব্রিড কাজের সেটআপের উত্থানের সাথে। যদিও এই ওয়ার্কফ্লোগুলির বেশিরভাগেরই স্বয়ংক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বেশিরভাগ ব্যবসায়িক ব্যবহারকারী, কার্যকরী ব্যবস্থাপক এবং দলের নেতৃত্ব এখনও স্প্রেডশীটের উপর নির্ভর করে। এর কারণ হল বিদ্যমান সমাধানগুলিতে ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী ওয়ার্কফ্লো তৈরি করার জন্য নমনীয়তার অভাব রয়েছে, অথবা তারা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে খুব জটিল।

কিসফ্লো-এর প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের ভিপি দীনেশ তাদের পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন: "ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের প্রক্রিয়াগুলিতে সম্পূর্ণ দৃশ্যমানতা এবং জটিল কর্মপ্রবাহ তৈরি করার ক্ষমতা আশা করা অযৌক্তিক। স্ট্রাকচার্ড।

কিসফ্লো ওয়ার্কফ্লো এক দশক ধরে স্ট্রাকচার্ড প্রসেস সহজ করে, শেষ পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ব্যবসায়িক দলকে ক্ষমতায়ন করে আসছে। সাম্প্রতিক আপগ্রেড ওয়ার্কফ্লো পরিচালনার একটি নতুন যুগের সূচনা করে, একটি একক প্ল্যাটফর্মে সহজ অপারেশন এবং জটিল, গতিশীল কেস উভয়কেই স্বয়ংক্রিয় করার ক্ষমতা সহ সম্পূর্ণ। ইস্যু ট্র্যাকিং, সীসা পাইপলাইন, বা হেল্প ডেস্ক পরিস্থিতির মতো ব্যবহারের ক্ষেত্রে যতই অপ্রত্যাশিত হোক না কেন, দল এবং ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীরা এখন কার্যপ্রবাহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে।

অতিরিক্তভাবে, Kissflow ওয়ার্কফ্লো 140+ প্রি-কনফিগার করা টেমপ্লেট অফার করে, যা ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের মৌলিক অনুমোদনের অনুরোধ থেকে শুরু করে আরও জটিল প্রক্রিয়ায় যেকোনো কিছু স্থাপন ও শুরু করতে সক্ষম করে। এই drag-and-drop টেমপ্লেটগুলি বিভিন্ন ফাংশন পূরণ করে, যেমন এইচআর, সেলস, আইটি, ফিনান্স, প্রকিউরমেন্ট এবং গ্রাহক সহায়তা। অধিকন্তু, প্ল্যাটফর্মটি প্রাসঙ্গিক সহযোগিতাকে একীভূত করে, প্রক্রিয়া-ভিত্তিক কার্যকলাপ ফিডগুলির সাথে আরও সংযুক্ত এবং দক্ষ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করে।

no-code আন্দোলন ক্রমাগত ট্র্যাকশন অর্জন করতে থাকায়, Kissflow Workflow এবং AppMaster are set to revolutionize the way businesses operate. By providing users with the flexibility and simplicity necessary to create, automate, and manage complex workflows across diverse functions, these powerful solutions are opening new doors for productivity and citizen development.

no-code প্ল্যাটফর্ম এবং তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আরও জানতে, 2022-এর জন্য no-code এবং low-code অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের সম্পূর্ণ নির্দেশিকা দেখুন বা কীভাবে আপনার অ্যাপ ডেভেলপমেন্টকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে তা আবিষ্কার করুন কোডিং ছাড়া অ্যাপস ।