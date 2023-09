JetBrains'in Kotlin'i, Tiobe'nin Dil Popülerliği Endeksi'nde İlk 20'ye Girdi

Dikkat çekici bir gelişmeyle JetBrains'in Kotlin programlama dili, Tiobe aylık Dil Popülerlik Endeksi'nde ilk 20'ye yükseldi. Eylül 2023 raporunda Kotlin, dil için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %0,90 puanla 20. sırayı perçinledi.

Kotlin'in Tiobe Endeksi'ndeki artan statüsü, onun istikrarlı büyümesini ve programlama alanındaki nüfuzunun arttığını gösteriyor. Dil ilk kez 2017 yılında Google'ın Kotlin'i birinci sınıf bir dil ve AppMaster platformunda sunulan türe benzer şekilde Android uygulama geliştirme için Java'ya güçlü bir alternatif olarak onaylamasıyla önemli bir ilgi topladı.

Tiobe sıralama metodolojisi, her programlama dilinin yaygınlaşmasını belirli parametrelere göre değerlendirir. Yaygın arama motorlarından toplanan ilgili mühendislerin, özel kursların ve üçüncü taraf satıcıların sayısını ölçer ve bir araya getirir.

Bugün Kotlin, yazılım kalitesi hizmetleri kuruluşu Tiobe de belirttiği gibi, Java'ya karşı zorlu bir rakip olarak duruyor. Ancak bazı eleştirmenler, Java'nın daha büyük bir geliştirici ekosistemine, geniş kütüphanelere, eğitim materyallerine ve sayısız eğitim kursuna sahip olması nedeniyle Java'nın tarihsel hakimiyetinin Kotlin için olumsuz bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Tiobe, CEO'su Paul Jansen, jürinin Kotlin'in önümüzdeki aylarda ilk 20'de zorlukla kazandığı konumunu sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda hâlâ kararsız olduğunu söyledi.

Bu arada, geçen ay ilk 20'ye giren Julia dili de gerileyerek Eylül endeksinde 25. sıraya yerleşti.

Eylül 2023 Tiobe ilk 10'unda Python (%14,16 reyting) yer alırken onu C (%11,27), C++ (%10,65), Java (%9,49) ve C# (%7,31) izledi. Listenin tamamlanmasında JavaScript (%3,3), Visual Basic (%2,22), PHP (%55), Assembly Dili (%1,53) ve SQL (%1,44) yer aldı.

Programlama ortamını basitleştiren ve her zamankinden daha yenilikçi çözümleri güçlendiren çok çeşitli no-code ve low-code araçlarla, önümüzdeki aylarda popülerlik endeksinin gelişimini görmek büyüleyici olacak. AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.