JetBrains の Kotlin が Tiobe の言語人気ランキングでトップ 20 にランクイン

驚くべき出来事の展開として、JetBrains の Kotlin プログラミング言語は、 Tiobeの毎月の言語人気指数でトップ 20 にランクインしました。 2023 年 9 月のレポートでは、Kotlin は 20 位を獲得し、この言語としては史上最高の .90% の評価を誇りました。

Tiobe Index における Kotlin の地位の高まりは、プログラミング分野における Kotlin の着実な成長と影響力の増大を意味しています。この言語が初めて大きな注目を集めたのは 2017 年で、Google が Kotlin を一流の言語であり、 AppMaster プラットフォームで提供されているものと同様の Android アプリケーション開発用の Java に代わる堅牢な代替言語として承認したときでした。

Tiobeのランキング手法は、特定のパラメーターに基づいて各プログラミング言語の普及を評価します。広範な検索エンジンから収集された、関連するエンジニア、カスタマイズされたコース、サードパーティ ベンダーの数を測定して集計します。

ソフトウェア品質サービスのアウトレットであるTiobe指摘しているように、今日、Kotlin は Java に対する手ごわい競争相手となっています。しかし、批評家の中には、Java が開発者からなるより大きなエコシステム、広大なライブラリ、教材、無数のトレーニング コースを誇るため、Java の歴史的な優位性が Kotlin にとってマイナス要因であると指摘する人もいます。 Tiobe,の CEO、 Paul Jansen 、Kotlin が苦労して獲得した上位 20 位以内の地位を今後数カ月間維持できるかどうかについてはまだ結論が出ていないとコメントした。

一方、前月にトップ 20 ランキングに初登場した Julia 言語は順位を下げ、9 月のインデックスでは 25 位を確保しました。

2023 年 9 月のTiobeトップ 10 では、Python (評価 14.16%) がトップとなり、C (11.27%)、C++ (10.65%)、Java (9.49%)、C# (7.31%) が続きました。リストの四捨五入は、JavaScript (3.3%)、Visual Basic (2.22%)、PHP (55%)、アセンブリ言語 (1.53%)、SQL (1.44%) でした。

幅広いno-codeおよびlow-codeツールがプログラミング環境を簡素化し、これまで以上に革新的なソリューションを可能にすることで、今後数か月で人気指数が進化するのを見るのは興味深いでしょう。 AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.