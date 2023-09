W wyniku niezwykłego obrotu wydarzeń język programowania Kotlin firmy JetBrains znalazł się w pierwszej dwudziestce w miesięcznym Indeksie popularności języków Tiobe. W raporcie z września 2023 r. Kotlin zajął 20. pozycję, mogąc pochwalić się oceną 0,90%, co stanowi najwyższy wynik w historii tego języka.

Podwyższony status Kotlina w Indeksie Tiobe oznacza jego stały rozwój i rosnącą siłę oddziaływania w przestrzeni programistycznej. Język ten po raz pierwszy wzbudził duże zainteresowanie w 2017 r., kiedy Google zatwierdził Kotlin jako pierwszorzędny język i solidną alternatywę dla języka Java do tworzenia aplikacji na Androida, podobną do tej oferowanej na platformie AppMaster .

Metodologia rankingu Tiobe ocenia rozprzestrzenianie się każdego języka programowania w oparciu o pewne parametry. Mierzy i agreguje liczbę odpowiednich inżynierów, dostosowanych kursów i dostawców zewnętrznych, zebraną z szeroko rozpowszechnionych wyszukiwarek.

Jak zauważył serwis zajmujący się jakością oprogramowania, Tiobe, Kotlin jest dziś poważnym konkurentem Javy. Jednak niektórzy krytycy wskazują, że historyczna dominacja Javy jest czynnikiem szkodzącym Kotlinowi, ponieważ Java może pochwalić się większym ekosystemem programistów, ekspansywnymi bibliotekami, materiałami edukacyjnymi i niezliczoną ilością kursów szkoleniowych. Paul Jansen, dyrektor generalny Tiobe, skomentował, że jury wciąż nie rozstrzygnęło, czy Kotlin będzie w stanie utrzymać swoją ciężko wypracowaną pozycję w pierwszej dwudziestce w nadchodzących miesiącach.

Tymczasem język julijski, który w poprzednim miesiącu zadebiutował w pierwszej dwudziestce rankingów, spadł i we wrześniowym indeksie zapewnił sobie 25. miejsce.

W pierwszej dziesiątce Tiobe we wrześniu 2023 r. na czele znalazł się Python (14,16%), a za nim plasowały się C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%) i C# (7,31%). Listę uzupełniają JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), Assembly Language (1,53%) i SQL (1,44%).

Dzięki szerokiej gamie narzędzi no-code i low-code, upraszczających środowisko programistyczne i zapewniających bardziej innowacyjne rozwiązania niż kiedykolwiek, fascynujące będzie obserwowanie ewolucji wskaźnika popularności w nadchodzących miesiącach. AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.