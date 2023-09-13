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Kotlin من JetBrains تتصدر قائمة أفضل 20 لغة في مؤشر شعبية اللغة في Tiobe

Sep 13, 2023
Kotlin من JetBrains تتصدر قائمة أفضل 20 لغة في مؤشر شعبية اللغة في Tiobe

في تحول ملحوظ للأحداث، صعدت لغة برمجة Kotlin الخاصة بـ JetBrains إلى أعلى 20 لغة في مؤشر شعبية اللغة الشهري لـ Tiobe. في تقرير سبتمبر 2023، حصلت Kotlin على المركز العشرين، حيث حصلت على تصنيف 0.90%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للغة.

تشير مكانة Kotlin المرتفعة في مؤشر Tiobe إلى نموها المطرد ونفوذها المتزايد في مجال البرمجة. حظيت اللغة باهتمام كبير لأول مرة في عام 2017 عندما أيدت Google لغة Kotlin كلغة من الدرجة الأولى وبديل قوي لـ Java لتطوير تطبيقات Android، تمامًا مثل النوع المقدم على منصة AppMaster .

تقوم منهجية تصنيف Tiobe بتقييم انتشار كل لغة برمجة بناءً على معايير معينة. فهو يقيس ويجمع عدد المهندسين ذوي الصلة، والدورات التدريبية المخصصة، والبائعين الخارجيين، الذين يتم جمعهم من محركات البحث واسعة النطاق.

اليوم، Kotlin تقف كمنافس هائل لجافا، كما أشار منفذ خدمات جودة البرمجيات، Tiobe. ومع ذلك، يشير بعض النقاد إلى هيمنة Java التاريخية كعامل ينتقص من Kotlin نظرًا لأن Java تفتخر بنظام بيئي أكبر من المطورين، ومكتبات موسعة، ومواد تعليمية، وعدد لا يحصى من الدورات التدريبية. علق Paul Jansen ، الرئيس التنفيذي لشركة Tiobe, قائلاً إن هيئة المحلفين لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت Kotlin قادرة على الحفاظ على مكانتها التي اكتسبتها بشق الأنفس ضمن أفضل 20 لغة في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت لغة جوليا، التي ظهرت لأول مرة ضمن أفضل 20 تصنيفًا في الشهر السابق، وحصلت على المركز 25 في مؤشر سبتمبر.

تميزت قائمة العشرة الأوائل في Tiobe لشهر سبتمبر 2023 بـ Python (تصنيف 14.16%)، تليها C (11.27%)، وC++ (10.65%)، وJava (9.49%)، وC# (7.31%). وكانت القائمة تقريبًا هي JavaScript (3.3%)، وVisual Basic (2.22%)، وPHP (55%)، ولغة التجميع (1.53%)، وSQL (1.44%).

ومع وجود مجموعة واسعة من الأدوات no-code أو low-code تعمل على تبسيط مشهد البرمجة وتمكين حلول أكثر ابتكارًا من أي وقت مضى، سيكون من الرائع رؤية تطور مؤشر الشعبية في الأشهر المقبلة. منصات مثل AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.

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