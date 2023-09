ในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าทึ่ง ภาษาโปรแกรม Kotlin ของ JetBrains ได้ก้าวขึ้นสู่ 20 อันดับแรกในดัชนีความนิยมภาษารายเดือนของ Tiobe ในรายงานเดือนกันยายน 2023 Kotlin คว้าอันดับที่ 20 ด้วยคะแนน .90% ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับภาษา

สถานะที่เพิ่มขึ้นของ Kotlin ใน Tiobe Index บ่งบอกถึงการเติบโตที่มั่นคงและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่การเขียนโปรแกรม ภาษานี้ได้รับความสนใจอย่างมากเป็นครั้งแรกในปี 2560 เมื่อ Google รับรอง Kotlin เป็นภาษาอันดับหนึ่งและเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Java สำหรับ Android เช่นเดียวกับภาษาที่นำเสนอบน แพลตฟอร์ม AppMaster

วิธีการจัดอันดับของ Tiobe จะประเมินการแพร่กระจายของภาษาการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาตามพารามิเตอร์ที่กำหนด โดยจะวัดและรวบรวมจำนวนวิศวกรที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสม และผู้ขายบุคคลที่สาม ซึ่งรวบรวมจากเครื่องมือค้นหาที่แพร่หลาย

ปัจจุบัน Kotlin ถือเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามของ Java ตามที่ระบุไว้โดย Tiobe ซึ่งเป็นร้านบริการคุณภาพซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางคนชี้ให้เห็นถึงการครอบงำทางประวัติศาสตร์ของ Java ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อ Kotlin เนื่องจาก Java มีระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าของนักพัฒนา ห้องสมุดที่กว้างขวาง สื่อการเรียนรู้ และหลักสูตรการฝึกอบรมมากมาย Paul Jansen ซีอีโอของ Tiobe, หรือไม่

ในขณะเดียวกัน ภาษา Julia ซึ่งเปิดตัวในการจัดอันดับ 20 อันดับแรกเมื่อเดือนก่อน ตกลงมาและรั้งอันดับที่ 25 ในดัชนีเดือนกันยายน

Tiobe 10 อันดับแรกในเดือนกันยายน 2023 มี Python (เรตติ้ง 14.16%) ตามมาด้วย C (11.27%), C++ (10.65%), Java (9.49%) และ C# (7.31%) การปัดเศษรายการ ได้แก่ JavaScript (3.3%), Visual Basic (2.22%), PHP (55%), ภาษาแอสเซมบลี (1.53%) และ SQL (1.44%)

ด้วยเครื่องมือ no-code และ low-code ที่หลากหลาย ซึ่งทำให้ภูมิทัศน์การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถให้กับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นกว่าเดิม การเห็นวิวัฒนาการของดัชนีความนิยมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นเรื่องน่าทึ่ง AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.