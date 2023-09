Kotlin di JetBrains entra nella top 20 dell'indice di popolarità delle lingue di Tiobe

In un notevole susseguirsi di eventi, il linguaggio di programmazione Kotlin di JetBrains è entrato nella top 20 dell'indice mensile di popolarità dei linguaggi di Tiobe. Nel rapporto di settembre 2023, Kotlin ha conquistato la 20a posizione, vantando una valutazione dello 0,90%, il massimo storico per la lingua.

L'accresciuto status di Kotlin nell'indice Tiobe indica la sua crescita costante e il crescente peso nello spazio di programmazione. Il linguaggio ha attirato per la prima volta un'attenzione significativa nel 2017, quando Google ha approvato Kotlin come un linguaggio di prim'ordine e una solida alternativa a Java per lo sviluppo di applicazioni Android, proprio come quello offerto sulla piattaforma AppMaster .

La metodologia di ranking di Tiobe valuta la proliferazione di ciascun linguaggio di programmazione in base a determinati parametri. Misura e aggrega il numero di ingegneri pertinenti, corsi su misura e fornitori di terze parti, raccolti da motori di ricerca diffusi.

Oggi, Kotlin è un formidabile contendente a Java, come notato da Tiobe, punto vendita di servizi di qualità del software. Tuttavia, alcuni critici sottolineano il dominio storico di Java come un fattore negativo per Kotlin poiché Java vanta un ecosistema più ampio di sviluppatori, ampie librerie, materiali didattici e una miriade di corsi di formazione. Paul Jansen, CEO di Tiobe, ha commentato che non è ancora chiaro se Kotlin riuscirà a mantenere la sua posizione duramente guadagnata tra i primi 20 nei prossimi mesi.

Nel frattempo la lingua Julia, che aveva fatto il suo debutto nella top 20 della classifica il mese precedente, è scesa e si è assicurata il 25° posto nell'indice di settembre.

La top 10 Tiobe per settembre 2023 vedeva al timone Python (valutazione del 14,16%), seguito da C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%) e C# (7,31%). A completare l'elenco c'erano JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), Assembly Language (1,53%) e SQL (1,44%).

Con un'ampia gamma di strumenti no-code e low-code che semplificano il panorama della programmazione e forniscono soluzioni più innovative che mai, sarà affascinante vedere l'evoluzione dell'indice di popolarità nei prossimi mesi. Piattaforme come AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.