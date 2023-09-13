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JetBrains 的 Kotlin 跻身 Tiobe 语言流行度指数前 20 名

Sep 13, 2023
JetBrains 的 Kotlin 跻身 Tiobe 语言流行度指数前 20 名

事情发生了惊人的转变，JetBrains 的 Kotlin 编程语言在Tiobe的每月语言流行度指数中跻身前 20 名。在 2023 年 9 月的报告中，Kotlin 排名第 20 位，拥有 0.90% 的评分，这是该语言的历史最高值。

Kotlin 在Tiobe指数中的地位不断提高，表明它在编程领域的稳步增长和影响力不断增强。该语言首次引起广泛关注是在 2017 年，当时 Google 认可 Kotlin 是一流的语言，并且是 Android 应用程序开发中 Java 的强大替代品，就像AppMaster 平台上提供的那种语言一样。

Tiobe的排名方法根据某些参数评估每种编程语言的扩散性。它测量并汇总从广泛的搜索引擎收集的相关工程师、定制课程和第三方供应商的数量。

软件质量服务机构Tiobe指出，如今，Kotlin 已成为 Java 的强大竞争者。然而，一些批评者指出，Java 的历史主导地位是 Kotlin 的一个不利因素，因为 Java 拥有更大的开发者生态系统、丰富的库、教育材料和无数的培训课程。 Tiobe,首席执行官Paul Jansen评论说，Kotlin 能否在未来几个月内保持来之不易的前 20 名地位，目前还没有定论。

与此同时，上个月首次进入前 20 名的 Julia 语言有所下降，在 9 月份的指数中排名第 25 位。

2023 年 9 月的Tiobe前 10 名中，Python（14.16% 的评分）占据主导地位，其次是 C (11.27%)、C++ (10.65%)、Java (9.49%) 和 C# (7.31%)。排名最后的是 JavaScript (3.3%)、Visual Basic (2.22%)、PHP (55%)、汇编语言 (1.53%) 和 SQL (1.44%)。

随着各种no-codelow-code工具简化了编程环境并提供了比以往更多的创新解决方案，未来几个月流行指数的演变将会令人着迷。 AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.

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