Door een opmerkelijke gang van zaken is de Kotlin-programmeertaal van JetBrains gestegen naar de top 20 van Tiobe 's maandelijkse Language Popularity Index. In het rapport van september 2023 behaalde Kotlin de 20e positie, met een rating van 0,90%, een recordhoogte voor de taal.

De verhoogde status van Kotlin in de Tiobe Index duidt op zijn gestage groei en toenemende invloed in de programmeerruimte. De taal kreeg voor het eerst veel aandacht in 2017 toen Google Kotlin onderschreef als een eersteklas taal en een robuust alternatief voor Java voor de ontwikkeling van Android-applicaties, vergelijkbaar met het soort dat wordt aangeboden op het AppMaster-platform .

De rankingmethodologie van Tiobe evalueert de proliferatie van elke programmeertaal op basis van bepaalde parameters. Het meet en verzamelt het aantal relevante ingenieurs, op maat gemaakte cursussen en externe leveranciers, verzameld via wijdverspreide zoekmachines.

Tegenwoordig is Kotlin een geduchte concurrent voor Java, zoals opgemerkt door software quality services outlet, Tiobe. Toch wijzen sommige critici op de historische dominantie van Java als een negatieve factor voor Kotlin, aangezien Java beschikt over een groter ecosysteem van ontwikkelaars, uitgebreide bibliotheken, educatief materiaal en een groot aantal trainingen. Paul Jansen, CEO van Tiobe, merkte op dat de jury er nog niet uit is of Kotlin de komende maanden zijn zuurverdiende positie in de top 20 kan behouden.

Ondertussen daalde de Julia-taal, die vorige maand zijn debuut maakte in de top 20 van de ranglijst, en verzekerde zich van de 25e plek in de index van september.

In de Tiobe top 10 van september 2023 stond Python (14,16%) aan het roer, gevolgd door C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%) en C# (7,31%). De lijst werd afgerond met JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), Assembleertaal (1,53%) en SQL (1,44%).

Met een breed scala aan no-code en low-code tools die het programmeerlandschap vereenvoudigen en meer innovatieve oplossingen dan ooit mogelijk maken, zal het fascinerend zijn om de evolutie van de populariteitsindex de komende maanden te zien. Platformen als AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.