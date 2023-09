In einer bemerkenswerten Wendung der Ereignisse ist die Programmiersprache Kotlin von JetBrains in die Top 20 des monatlichen Language Popularity Index von Tiobe aufgestiegen. Im Bericht vom September 2023 belegte Kotlin mit einer Bewertung von 0,90 % den 20. Platz, ein Allzeithoch für die Sprache.

Der erhöhte Status von Kotlin im Tiobe Index bedeutet sein stetiges Wachstum und seine wachsende Bedeutung im Programmierbereich. Die Sprache erregte erstmals große Aufmerksamkeit im Jahr 2017, als Google Kotlin als erstklassige Sprache und robuste Alternative zu Java für die Android-Anwendungsentwicklung befürwortete, ähnlich wie sie auf der AppMaster-Plattform angeboten wird.

Die Ranking-Methodik von Tiobe bewertet die Verbreitung jeder Programmiersprache anhand bestimmter Parameter. Es misst und aggregiert die Anzahl relevanter Ingenieure, maßgeschneiderter Kurse und Drittanbieter, die von weit verbreiteten Suchmaschinen erfasst werden.

Heute gilt Kotlin als starker Konkurrent für Java, wie Tiobe, ein Anbieter von Software-Qualitätsdienstleistungen, feststellte. Einige Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass Javas historische Dominanz einen abträglichen Faktor für Kotlin darstellt, da Java über ein größeres Entwickler-Ökosystem, umfangreiche Bibliotheken, Lehrmaterialien und eine Vielzahl von Schulungskursen verfügt. Paul Jansen, CEO von Tiobe, kommentierte, dass die Jury noch nicht sicher sei, ob Kotlin seine hart erkämpfte Position unter den Top 20 in den kommenden Monaten behaupten könne.

Unterdessen fiel die Julia-Sprache, die im Vormonat erstmals in die Top-20-Rangliste aufgenommen wurde, zurück und sicherte sich den 25. Platz im September-Index.

In den Tiobe Top 10 für September 2023 stand Python (14,16 % Bewertung) an der Spitze, gefolgt von C (11,27 %), C++ (10,65 %), Java (9,49 %) und C# (7,31 %). Abgerundet wurde die Liste durch JavaScript (3,3 %), Visual Basic (2,22 %), PHP (55 %), Assemblersprache (1,53 %) und SQL (1,44 %).

Mit einer breiten Palette an no-code und low-code Tools, die die Programmierlandschaft vereinfachen und innovativere Lösungen als je zuvor ermöglichen, wird es faszinierend sein, die Entwicklung des Beliebtheitsindex in den kommenden Monaten zu beobachten. Plattformen wie AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.