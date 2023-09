Dalam peristiwa yang luar biasa, bahasa pemrograman Kotlin JetBrains telah naik ke 20 besar pada Indeks Popularitas Bahasa bulanan Tiobe. Dalam laporan bulan September 2023, Kotlin meraih posisi ke-20, dengan rating 0,90%, nilai tertinggi sepanjang masa untuk bahasa tersebut.

Status Kotlin yang meningkat di Indeks Tiobe menandakan pertumbuhannya yang stabil dan pengaruhnya yang semakin besar di bidang pemrograman. Bahasa ini pertama kali mendapatkan perhatian yang signifikan pada tahun 2017 ketika Google mendukung Kotlin sebagai bahasa kelas satu dan alternatif yang kuat untuk pengembangan aplikasi Java untuk Android, seperti yang ditawarkan pada platform AppMaster .

Metodologi pemeringkatan Tiobe mengevaluasi proliferasi setiap bahasa pemrograman berdasarkan parameter tertentu. Ini mengukur dan mengumpulkan jumlah insinyur yang relevan, kursus yang disesuaikan, dan vendor pihak ketiga, yang dikumpulkan dari mesin pencari yang tersebar luas.

Saat ini, Kotlin berdiri sebagai pesaing tangguh Java, sebagaimana dicatat oleh outlet layanan kualitas perangkat lunak, Tiobe. Namun, beberapa kritikus menunjukkan dominasi historis Java sebagai faktor yang merugikan Kotlin karena Java memiliki ekosistem pengembang yang lebih besar, perpustakaan yang luas, materi pendidikan, dan segudang kursus pelatihan. Paul Jansen, CEO Tiobe, berkomentar bahwa masih belum diketahui apakah Kotlin dapat mempertahankan posisinya di 20 besar dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, bahasa Julia, yang pertama kali menduduki peringkat 20 besar pada bulan sebelumnya, turun dan menduduki posisi ke-25 pada indeks bulan September.

10 teratas Tiobe untuk September 2023 menampilkan Python (peringkat 14,16%) sebagai pemimpin, diikuti oleh C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%), dan C# (7,31%). Yang melengkapi daftarnya adalah JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), Bahasa Majelis (1,53%), dan SQL (1,44%).

Dengan beragam alat no-code dan low-code yang menyederhanakan lanskap pemrograman dan memberdayakan solusi yang lebih inovatif dari sebelumnya, akan sangat menarik untuk melihat evolusi indeks popularitas dalam beberapa bulan mendatang. Platform seperti AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.