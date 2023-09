ইভেন্টের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে, JetBrains-এর Kotlin প্রোগ্রামিং ভাষা Tiobe মাসিক ভাষার জনপ্রিয়তা সূচকে শীর্ষ 20-এ উঠে এসেছে। সেপ্টেম্বর 2023 রিপোর্টে, Kotlin .90% রেটিং নিয়ে 20 তম স্থান অর্জন করেছে, যা ভাষার জন্য সর্বকালের সর্বোচ্চ।

Tiobe ইনডেক্সে কোটলিনের উচ্চতর অবস্থা প্রোগ্রামিং স্পেসে এর স্থিতিশীল বৃদ্ধি এবং মাউন্টিং ক্লাউটকে নির্দেশ করে। 2017 সালে ভাষাটি প্রথম উল্লেখযোগ্য মনোযোগ অর্জন করেছিল যখন Google কোটলিনকে প্রথম-দরের ভাষা এবং Android অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য জাভা-এর একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসাবে অনুমোদন করেছিল, অনেকটা AppMaster প্ল্যাটফর্মে দেওয়া ধরনের মত।

Tiobe র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি নির্দিষ্ট পরামিতির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার বিস্তারকে মূল্যায়ন করে। এটি বিস্তৃত সার্চ ইঞ্জিন থেকে সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক প্রকৌশলী, উপযোগী কোর্স এবং তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাদের সংখ্যা পরিমাপ করে এবং একত্রিত করে।

সফ্টওয়্যার মানসম্পন্ন পরিষেবার আউটলেট, Tiobe দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে, আজ, কোটলিন জাভার একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়িয়েছে। তবুও, কিছু সমালোচক জাভার ঐতিহাসিক আধিপত্যকে কোটলিনের জন্য একটি ক্ষতিকারক কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেহেতু জাভা ডেভেলপারদের একটি বৃহত্তর বাস্তুতন্ত্র, বিস্তৃত গ্রন্থাগার, শিক্ষা উপকরণ এবং অগণিত প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়ে গর্ব করে। Tiobe, সিইও Paul Jansen মন্তব্য করেছেন যে কোটলিন আগামী মাসগুলিতে শীর্ষ 20-এ তার কঠোর অর্জিত অবস্থান বজায় রাখতে পারবে কিনা তা নিয়ে জুরি এখনও বাইরে।

এদিকে, জুলিয়া ভাষা, যেটি আগের মাসে শীর্ষ 20 র‌্যাঙ্কিংয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেপ্টেম্বরের সূচকে 25 তম স্থান দখল করেছে।

2023 সালের সেপ্টেম্বরের জন্য Tiobe শীর্ষ 10-এ পাইথন (14.16% রেটিং) শীর্ষস্থানীয়, তারপরে C (11.27%), C++ (10.65%), Java (9.49%), এবং C# (7.31%) রয়েছে। তালিকার বাইরে ছিল জাভাস্ক্রিপ্ট (3.3%), ভিজ্যুয়াল বেসিক (2.22%), PHP (55%), অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ (1.53%), এবং SQL (1.44%)।

no-code এবং low-code সরঞ্জামগুলির বিস্তৃত পরিসরের মাধ্যমে প্রোগ্রামিং ল্যান্ডস্কেপকে সরল করা এবং আগের চেয়ে আরও উদ্ভাবনী সমাধানগুলিকে শক্তিশালী করা, আগামী মাসগুলিতে জনপ্রিয়তা সূচকের বিবর্তন দেখতে আকর্ষণীয় হবে৷ AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.