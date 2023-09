Kotlin của JetBrains lọt vào top 20 trong Chỉ số phổ biến ngôn ngữ của Tiobe

Trong một diễn biến đáng chú ý, ngôn ngữ lập trình Kotlin của JetBrains đã lọt vào top 20 trên Chỉ số phổ biến ngôn ngữ hàng tháng của Tiobe. Trong báo cáo tháng 9 năm 2023, Kotlin giành được vị trí thứ 20, đạt tỷ lệ đánh giá 0,90%, mức cao nhất mọi thời đại đối với ngôn ngữ này.

Trạng thái nâng cao của Kotlin trong Chỉ số Tiobe cho thấy sự tăng trưởng ổn định và ngày càng có ảnh hưởng trong lĩnh vực lập trình. Ngôn ngữ này lần đầu tiên thu hút được sự chú ý đáng kể vào năm 2017 khi Google xác nhận Kotlin là ngôn ngữ hạng nhất và là sự thay thế mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng Java dành cho Android, giống như loại được cung cấp trên nền tảng AppMaster .

Phương pháp xếp hạng của Tiobe đánh giá sự phổ biến của từng ngôn ngữ lập trình dựa trên những thông số nhất định. Nó đo lường và tổng hợp số lượng kỹ sư có liên quan, các khóa học phù hợp và nhà cung cấp bên thứ ba, được thu thập từ các công cụ tìm kiếm phổ biến.

Ngày nay, Kotlin được coi là một đối thủ đáng gờm của Java, theo ghi nhận của hãng dịch vụ chất lượng phần mềm Tiobe. Tuy nhiên, một số nhà phê bình chỉ ra sự thống trị trong lịch sử của Java là một yếu tố gây khó chịu cho Kotlin vì Java tự hào về hệ sinh thái lớn hơn gồm các nhà phát triển, thư viện mở rộng, tài liệu giáo dục và vô số khóa đào tạo. Paul Jansen, Giám đốc điều hành của Tiobe, nhận xét rằng vẫn chưa rõ liệu Kotlin có thể duy trì vị trí khó kiếm được trong top 20 trong những tháng tới hay không.

Trong khi đó, ngôn ngữ Julia, vốn xuất hiện lần đầu trong top 20 bảng xếp hạng vào tháng trước, đã tụt hạng và đảm bảo vị trí thứ 25 trong chỉ số tháng 9.

Top 10 Tiobe tháng 9 năm 2023 có Python (xếp hạng 14,16%) dẫn đầu, tiếp theo là C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%) và C# (7,31%). Làm tròn danh sách là JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), Ngôn ngữ hội (1,53%) và SQL (1,44%).

Với một loạt các công cụ no-code và low-code giúp đơn giản hóa bối cảnh lập trình và hỗ trợ nhiều giải pháp sáng tạo hơn bao giờ hết, sẽ rất thú vị khi chứng kiến ​​sự phát triển của chỉ số mức độ phổ biến trong những tháng tới. Ví dụ: các nền tảng như AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.